Euro NCAP подвергла краш-тестам 5 новых авто

Независимая европейская организация Euro NCAP опубликовала рейтинги безопасности пяти новинок разных брендов. По итогам тестов новые Renault Kangoo и Opel Mokka получили по четыре звезды, а Cupra Leon, Mercedes-Benz GLA и электрический EQA – 5 звезд.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Полноценные краш-тесты из этой "пятерки" прошли новые Renault Kangoo MPV и Opel Mokka. Остальные модели получили результаты по данным ранее проведенных испытаний аналогов – SEAT Leon и Mercedes-Benz B-Class.

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Renault Kangoo MPV хорошо зарекомендовал себя в краш-тестах. До максимального "пятизвездочного" рейтинга автомобиль недотянул из-за умеренной защиты от бокового удара. Однако в организации отметили широкий ассортимент электронных систем активной безопасности, которым комплектуется новое поколение модели.

Opel Mokka второго поколения знаменует собой переход от платформы GM Gamma II к новой модульной архитектуре Stellantis (CMP), которая также использовалась в последних моделях Citroen C4 и е-C4, оцененных в прошлом месяце. Mokka получил 4 звзды, а показать лучший результат ему не позволили отсутствие системы распознавания велосипедистов при экстренном торможении и центральной подушки безопасности, предохраняющая водителя и переднего пассажира от травм при взаимном ударе при аварии.

Cupra Leon, Mercedes-Benz GLA и электрический EQA прошли серию дополнительных тестов, а результаты были добавлены к данным ранее проведенных испытаний аналогичных моделей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новые Sandero и Logan огорчили Euro NCAP.