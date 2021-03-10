Электромобиль Lotus будет звучать как болид Ф1

Электрический гиперкар британской компании Lotus будет издавать звук легендарного формульного болида Type 49

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первый электрический гиперкар британского бренда Lotus Evija будет сообщать о своем присутствии рокотом легендарного гоночного болида Type 49, который выходил на трассы чемпионата Формулы-1 с 1967 по 1970 год.

Благодаря этому автомобилю компания завоевала 2 чемпионских титула (1968, 1970) в Кубке конструкторов, а также победу в чемпионате Грэму Хиллу (1968) и Йохену Риндту (1970).

Для "озвучивания" электромобиля Lotus Evija компания пригласила известного британского музыкального продюсера Патрика Патрикиоса. В свое время он работал с такими исполнителями, как Олли Мерс, Сиа, Бритни Спирс, Пикси Лотт и целым рядом других.

Основой для "голоса" новинки стало звучание двигателя гоночного болида, который оцифровали и адаптировали для воспроизведения генератором звука в машине.

Хотя основной задачей Патрика было создание звуковой сигнатуры гиперкара Evija, он также разработал все звуковые сигналы для флагманского Lotus, которые используются во всем, от активации индикаторов до предупреждения о ремнях безопасности.

Как сообщал ранее, Lotus показал спорткар будущего. Электрический спорткар E-R9 предназначен для гонок на выносливость в 2030 году.