Электромобиль Lotus будет звучать как болид Ф1

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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1,1 т.
Электромобиль Lotus будет звучать как болид Ф1

Электрический гиперкар британской компании Lotus будет издавать звук легендарного формульного болида Type 49

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первый электрический гиперкар британского бренда Lotus Evija будет сообщать о своем присутствии рокотом легендарного гоночного болида Type 49, который выходил на трассы чемпионата Формулы-1 с 1967 по 1970 год.

Первый электрический гиперкар британского бренда Lotus Evija

Благодаря этому автомобилю компания завоевала 2 чемпионских титула (1968, 1970) в Кубке конструкторов, а также победу в чемпионате Грэму Хиллу (1968) и Йохену Риндту (1970).

Легендарній гоночный болид Type 49 выходил на трассы чемпионата Формулы-1 с 1967 по 1970 год

Для "озвучивания" электромобиля Lotus Evija компания пригласила известного британского музыкального продюсера Патрика Патрикиоса. В свое время он работал с такими исполнителями, как Олли Мерс, Сиа, Бритни Спирс, Пикси Лотт и целым рядом других.

Основой для "голоса" новинки стало звучание двигателя гоночного болида, который оцифровали и адаптировали для воспроизведения генератором звука в машине.

Основой для "голоса" новинки стало звучание двигателя гоночного болида

Хотя основной задачей Патрика было создание звуковой сигнатуры гиперкара Evija, он также разработал все звуковые сигналы для флагманского Lotus, которые используются во всем, от активации индикаторов до предупреждения о ремнях безопасности.

Как сообщал ранее, Lotus показал спорткар будущего. Электрический спорткар E-R9 предназначен для гонок на выносливость в 2030 году.

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