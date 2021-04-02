Электрический Peugeot 308 составит конкуренцию VW ID.3 в 2023 году

Peugeot выпустит полностью электрическую версию компактного хэтчбека 308 до 2023 года. Он получит еще не анонсированную конфигурацию силовой установки, которая могла бы конкурировать с Volkswagen ID.3.

Новый 308 был представлен в начале этого месяца, а его продажи должны начаться во второй половине года. Но модель получит ДВС и гибридную установку. Представитель Peugeot подтвердил, что полностью электрическая версия утверждена к производству в 2023 году. Об этом сообщает сайт Automotive News.

Технические детали еще не ясны, хотя в Stellantis есть два варианта. Новейший компактный электромобиль группы Citroen C4 построен на архитектуре CMP для небольших и компактных автомобилей, которые могут вместить бензиновые, дизельные или полностью электрические трансмиссии.

Но 308 построен на платформе EMP2, которая предназначена для компактных и средних моделей и разработана для подключения гибридной электрификации, а не полностью электрической.

Более вероятным выбором является будущая архитектура e-VMP – аккумуляторная электрическая адаптация EMP2, которая впервые появится на следующем поколении компактных внедорожников Peugeot 3008, запланированных к запуску до 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Peugeot провела презентацию нового поколения модели 308. Она доступна с бензиновым 3-цилиндровым турбомотор объемом 1,2 л, который предлагается в двух вариантах мощности – 110 и 130 л.с. Также есть 130-сильный дизельный агрегат, который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 8-ступенчатой АКП.

Кроме того, предлагаются две гибридные версии – Hybrid 180 e-EAT8 и Hybrid 225 e-EAT8. К электродвигателю мощностью 81 кВт добавили 150-сильный бензиновый мотор для первого варианта, а для второго – 180-сильный.