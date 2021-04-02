Електричний Peugeot 308 буде конкурувати з VW ID.3 в 2023 році

Peugeot випустить повністю електричну версію компактного хетчбека 308 до 2023 року. Він отримає ще не анонсовану конфігурацію силової установки, яка могла би конкурувати з Volkswagen ID.3.

Новий 308 був представлений на початку цього місяця, а його продажі повинні розпочатися у другій половині року. Але модель отримає ДВЗ та гібридну установку. Представник Peugeot підтвердив, що повністю електричну версію затверджено до виробництва у 2023 році. Про це повідомляє сайт Automotive News.

Технічні деталі ще не ясні, хоча у Stellantis є два варіанти. Новітній компактний електромобіль групи Citroen C4 побудований на архітектурі CMP для невеликих та компактних автомобілів, які можуть вмістити бензинові, дизельні або повністю електричні трансмісії.

Але 308 побудований на платформі EMP2, яка призначена для компактних і середніх моделей і розроблена для підключення гібридної електрифікації, а не повністю електричної.

Більш вірогідним вибором є майбутня архітектура e-VMP – акумуляторна електрична адаптація EMP2, яка вперше з’явиться на наступному поколінні компактних позашляховиків Peugeot 3008, запланованих до запуску до 2023 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Peugeot провела презентацію нового покоління моделі 308. Вона доступна з бензиновим 3-циліндровим турбомотор об'ємом 1,2 л, який пропонується у двох варіантах потужності – 110 і 130 к.с. Також є 130-сильний дизельний агрегат, який працює у парі з 6-ступеневою МКП або 8-ступеневою АКП.

Крім того, пропонуються дві гібридні версії – Hybrid 180 e-EAT8 та Hybrid 225 e-EAT8. До електродвигуна потужністю 81 кВт додали 150-сильний бензиновий мотор для першого варіанту, а для другого – 180-сильний.