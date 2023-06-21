Эксклюзивное купе Bentley Batur отправится в серию

Британская компания Bentley закончила многомесячное тестирование прототипов и готова начать мелкосерийное производство новой модели Batur. Все 18 запланированных к выпуску машин уже проданы состоятельным коллекционерам.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Анонсированный в прошлом году проект Bentley Batur перешел в финальную стадию – в компании планируют изготовить мелкую серию спорткаров до конца будущего года.

О том, насколько кропотливым был процесс подготовки свидетельствует обширная программа испытаний прототипов, получивших название Car Zero и Car Zero-Zero. На тесты инженеры компании потратили 58 недель. Причем, по словам производителя, скорость, на которой тестировались купе превышала 320 км/ч.

Суммарно за более чем годовой цикл тестов предсерийные купе Batur накатали свыше 30 тысяч км. Помимо скоростных показателей на полигоне оценивалась управляемость и стабильность поведения на дороге, а на неровных поверхностях оценивался уровень ездового комфорта.

Автомобили выдержали свыше 600 часов под палящим солнцем, что эквивалентно примерно 5 годам "жизни" в пустыне Аризоны. Также на прочность были проверены 800 деталей, которые созданы специально для модели Batur.

Bentley Batur получит в свое распоряжение двигатель W12, мощность которого достигает 750 л.с. (552 кВт). Это самая мощная серийная модель Bentley за всю историю компании. Мотор также прошел всесторонние 2-летние испытания.

Изготовлением Bentley Batur займутся мастера фирменного подразделения Mulliner. Каждый из 18 экземпляров будет собран вручную с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. На создание одной машины требуется 4 месяца, поэтому производство продлится до конца будущего года. Стоимость стартует с отметки $1,95 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley возродит гоночный Speed Six 1929 года.