"Двойка" за безопасность: новые Sandero и Logan огорчили Euro NCAP

Независимая европейская организация Euro NCAP опубликовала свежие результаты краш-тестов. Популярные модели Sandero и Logan получили всего 2 звезды из 5 возможных.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В рамках тестов на безопасность всесторонним испытаниям подверглись пять машин.

Краш-тест VW ID.4 euroncap.newsmarket.com

По итогам электрические кроссоверы Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4 завоевали максимальную оценку за безопасность – 5 звезд, а вот результаты новых Dacia Sandero Stepway и Logan расстроили специалистов компании. Им удалось получить только 2 звезды. Также свой "пятизвездочный" рейтинг подтвердила гибридная версия Cupra Formentor. Напомним, что в феврале максимальное количество баллов получила модификация этого кроссовера с обычным ДВС.

Результаты тестов Euro NCAP euroncap.newsmarket.com

Что касается Dacia Sandero Stepway и Logan, то у испытателей возникли вопросы как к пассивной, так и к активной безопасности бюджетного бренда. Например, при фронтальном столкновении с подвижным объектом выявлена низкая защита грудной клетки водителя и переднего пассажира, а также ног. Есть проблемы с защитой грудной клетки водителя и при боковом ударе.

Кроме того, специалисты Euro NCAP отмечают, что система экстренного торможения, реагирует только на другие транспортные средства, но "игнорирует" пешеходов и велосипедистов. Также в автомобиле не предусмотрена система контроля движения в полосе.

"Безопасность автомобилей улучшается, и самые большие успехи сейчас делаются за счет использования высоких технологий для предотвращения несчастных случаев. Очевидно, что Dacia нашла свой сегмент рынка и продолжает его придерживаться, но оценка в две звезды свидетельствует о незначительных амбициях даже в отношении недорогого продукта. Решение не предлагать камеру явно не идет в ногу с рынком и вызывает разочарование", – комментирует результаты тестов Мишель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, независимая европейская организация Euro NCAP провела финальную серию краш-тестов 2020 года.