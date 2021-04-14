"Двійка" за безпеку: нові Sandero та Logan засмутили Euro NCAP

Незалежна європейська організація Euro NCAP опублікувала свіжі результати краш-тестів. Популярні моделі Sandero та Logan отримали всього 2 зірки з 5 можливих.

Про це повідомляє прес-служба організації. В рамках тестів на безпеку всебічним випробуванням піддалися п'ять машин.

Краш-тест VW ID.4 euroncap.newsmarket.com

За підсумками електричні кросовери Skoda Enyaq iV та Volkswagen ID.4 завоювали максимальну оцінку за безпеку – 5 зірок. Також свій "п'ятизірковий" рейтинг підтвердила гібридна версія Cupra Formentor. Нагадаємо, що в лютому максимальну кількість балів отримала модифікація цього кросовера зі звичайним ДВС. А ось результати нових Dacia Sandero Stepway та Logan засмутили фахівців компанії. Їм вдалося отримати лише 2 зірки.

Результати тестів Euro NCAP euroncap.newsmarket.com

Що стосується Dacia Sandero Stepway та Logan, то у випробувачів виникли питання як до пасивної, так й до активної безпеки бюджетного бренду. Наприклад, при фронтальному зіткненні з рухомим об'єктом виявлена низька захист грудної клітки водія та переднього пасажира, а також ніг. Є проблеми із захистом грудної клітини водія і при бічному ударі.

Крім того, фахівці Euro NCAP відзначають, що система екстреного гальмування, реагує тільки на інші транспортні засоби, але "ігнорує" пішоходів та велосипедистів. Також в автомобілі не передбачена система контролю руху у смузі.

"Безпека автомобілів поліпшується, і найбільші успіхи зараз робляться за рахунок використання високих технологій для запобігання нещасних випадків. Очевидно, що Dacia знайшла свій сегмент ринку та продовжує його дотримуватися, але оцінка в дві зірки свідчить про незначні амбіції навіть відносно недорогого продукту. Рішення не пропонувати камеру явно не йде в ногу з ринком і викликає розчарування ", – коментує результати тестів Мішель ван Ратінген, генеральний секретар Euro NCAP.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, незалежна європейська організація Euro NCAP провела фінальну серію краш-тестів 2020 року.