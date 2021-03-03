Euro NCAP представил результаты первых краш-тестов года

Независимая европейская организация Euro NCAP опубликовала первые рейтинги безопасности 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации. По итогам все четыре новинки – Cupra Formentor, Lexus UX 300e, Polestar 2 и Renault Arkana – получили максимальный пятизвездочный рейтинг.

Быстро меняющийся характер мировой автомобильной промышленности особенно ярко прослеживается в двух новичках – шведско-китайском Polestar и испанской Cupra. Например, компания со штаб-квартирой в шведском Гетеборге производит полностью электрический Polestar 2 на заводе в Китае. А имя Cupra, ранее знакомое по моделям SEAT, теперь является самостоятельным брендом. Но активная глобализация процессов в отрасли, к счастью, совершенно не отражается на безопасности новинок, что подтвердили результаты тестов.

По защите пассажиров испанский кроссовер всего на 1% опередил шведско-китайский электромобиль, а по защите детей соперники поменялись местами с тем же 1% разницы. Что касается защиты пешеходов, Polestar с активным капотом набрал впечатляющие 80%, против 68% у кроссовера. Оба автомобиля показали хорошие результаты по функционалу систем активной безопасности.

"Прошел год с того момента, когда Covid превратился в глобальную пандемию, а автомобильная промышленность пережила тяжелые двенадцать месяцев. Продажи падают, и автопроизводителям приходится искать способы сократить расходы и максимизировать прибыль. Euro NCAP продолжает следить, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу, и отрадно, что эти два бренда сделали все для этого", – комментирует руководитель EuroNCAP Мишель ван Ратинген.

Помимо двух новинок специалисты EuroNCAP подтвердили рейтинг безопасности Renault Arkana и Lexus UX 300e, приравняв его к результатам 2019 году аналогичных моделей Renault Captur и Lexus UX.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Независимая европейская организация Euro NCAP провела финальную серию краш-тестов 2020 года.