DS Automobiles представил концепт DS E-Tense Performance

Французский премиальный бренд DS Automobiles презентовал концептуальную модель DS E-Tense Performance. Новинка создана спортивным подразделением DS Performance.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на основе карбонового монокока, а в движение его приводит два электромотора суммарной мощностью 600 кВт (816 л.с.). Каждый двигатель отвечает за свою пару колес, поэтому новинка – полноприводная. Спереди установлен мотор мощностью 250 кВт (340 л.с.), а сзади – 350 кВт (476 л.с.). Они были разработаны для гоночных болидов, принимающих участие в чемпионате Formula E.

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Батарея разработана при участии специалистов компании Saft, входящей в концерн TotalEnergies. Она имеет компактную конструкцию с корпусом из углеродо-алюминиевого композитного материала. Кроме того, для АКБ разработана уникальная технология иммерсионного жидкостного охлаждения, которая сегодня активно в компьютерных "фермах".

По словам создателей, шасси, силовой агрегат и тяговая батарея представляют инновационные решения, которые позже лягут в основу электромобилей марки. Дизайн новинки выделяется агрессивными формами и обилием причудливой светотехники, включая ДХО с 800-светодиодами и LED-панелью вместо привычной облицовки радиатора.

Не менее эффектно выглядит автомобиль сзади благодаря объемным светодиодным фонарям и массивному диффузору. Дополняют эффект особая краска, которая меняет цвет в зависимости от освещенности и угла зрения, а также причудливые 21-дюймовые диски с аэродинамическими элементами.

Салон также продолжает спортивную тематику. Здесь расположены ковшеобразные кресла, а штурвал позаимствовали у болида Formula E. Специально для новинки известная компания Focal подготовила аудиосистему Utopia с парой эксклюзивных динамиков Scala Utopia Evo.

Первые тесты концепта DS E-Tense Performance стартуют в текущем месяце. Тестировать машину будут чемпионы Formula E Жан-Эрик Вернь и Антонио Феликс да Коста. Они проведут испытания концепта как на специальных закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования.

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