Стали известны комплектации седана DS 9 для украинского рынка

Бренд DS Automobiles готовится к запуску своего флагмана в Украине – седан бизнес-класса DS 9 ожидается в нашей стране уже в начале 2022 года. В преддверии дебюта компания поделилась комплектациями, доступными для отечественных ценителей марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бизнес-седан DS 9 органично сочетает в себе богатое историческое наследие бренда и отличительные детали, которые характерны для современных моделей линейки DS Automobiles.

Динамичный линия крыши, длинный капот, короткая крышка багажника, указатели поворотов в задних стойках крыши – все это напоминает о первой модели DS 1955 года. Вместе с тем, крупная решетка радиатора DS Wings демонстрирует прочную связь с современными моделями и намекает на мощный мотор под капотом автомобиля.

Видео дня

Отдельно стоит отметить фары DS Active LED Vision – это не только хорошее освещение пути, но и элемент высокого стиля: раздельные модули внутри фары визуально напоминают драгоценные камни. Изысканный облик автомобиля подчеркивают объемные 3D LED фонари, контрастная черная крыша, а также крупные 19-дюймовые колесные диски Monaco или Versailles. В этом вся суть бизнес-седана DS 9 – каждой детали уделяют максимальное внимание, превращая автомобиль в настоящий объект дизайнерского искусства на колесах.

DS 9 построен на современной платформе ЕМР2. Общая длина новинки – 4,93 м, а его ширина – 1,85 м. Колесная база модели достигает 2,9 м. Использование платформы ЕМР2 дает возможность интеграции многочисленных систем помощи водителю. Все версии для рынка Украины получают пакет "Безопасность": информирование и рекомендации об ограничениях скорости, система мониторинга усталости водителя, контроль "слепых зон" зеркал заднего вида.

В зависимости от выбранной версии или в качестве опции, для автомобиля DS 9 также доступно: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения и экстренного торможения Active Safety Brake, ассистент удержания выбранной позиции в полосе движения Lane Positioning Assist, адаптивный дальний свет High Beam Assist, ассистент контроля "слепых зон" зеркал заднего вида, пр. Наконец, стоит отметить систему ночного виденья DS Night Vision, которая распознает пешеходов и крупных животных – уникальное предложение для данного класса.

Новый DS 9 будет предложен с бензиновым двигателем 1.6 PureTech 215 и 8-ступечатым "автоматом". Покупатели получают возможность выбора из двух версий – DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera. Каждая из них позволяет максимально подчеркнуть характер владельца автомобиля и отличается оригинальной внешностью, отделкой салона и набором опций.

Так, в исполнении Performance Line выделяется черной решеткой радиатора DS Wings, колесными дисками Monaco, обивкой сидений из алькантары, логотипами Performance Line на кузове и в салоне. Высокому уровню комфорта способствуют ламинированные звукоизолирующие боковые стекла, 2-зонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида, бесключевой доступ Keyless Access, электропривод регулировки и подогрев передних сидений, сенсорный 8-дюймовый дисплей по центру передней панели, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровой 12,3-дюймовый цветной кластер панели приборов, вращающиеся часы BRM R180 и многое другое.

В версии Opera основной акцент сделан на роскоши и высоких технологиях. В комплектацию входят кожаная обивка Rivoli, передние сиденья с вентиляцией и массажем, круговой обзор на 360 градусов и система автоматической парковки DS Park Pilot, расширенный пакет "Безопасность +", самозатемняющиеся зеркала заднего вида, параметрическая решетка радиатора, колесные диски Versailles и т.д.

Кроме того, покупателям будут предложены дополнительные опции. В пакет Lounge входят боковые задние сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, а также подлокотник для управления этими функциями. Кроме того, дополнительно можно заказать аудиосистему Focal Electra, систему ночного виденья DS Night Vision, пакет DS Inspiration Opera и обивку салона кожей Nappa.

Продажи бизнес-седана DS 9 в Украине стартуют в нынешнего 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Франции получит новый парадный экипаж – DS 7 Crossback Elysee.