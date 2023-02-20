Дизельный пикап Peugeot Landtrek готовится прибыть в Украину.

Французский бренд Peugeot планирует укрепить свои позиции на украинском рынке и готовит покупателям очередную новинку – надежный и выносливый пикап Landtrek. Он отвечает всем основным критериям своего класса: буксировка прицепов до 3,5 т, вместительная и многофункциональная кабина, просторный кузов, отличные внедорожные возможности, надежность и неприхотливость в обслуживании.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пикап Peugeot Landtrek предлагает все ключевые особенности класса 1-тонных пикапов: надежность и выносливость, простоту обслуживания, универсальность в использовании, отличные возможности на бездорожье и отличные показатели грузоподъемности. Вместе с этим, новинка также отличается узнаваемым стилем, характерным для других моделей бренда. Кроме того автомобиль может предложить отличные возможности трансформации и беспрецедентные размеры кузова.

Размеры новинки полностью соответствуют канонам класса: в версии с двойной кабиной длина пикапа составляет 5,33 м, а ширина автомобиля – 1,97 м. Автомобиль позволяет загружать 2 "евро-поддона". Открытый кузов имеет размер 1,63х1,60 м, ширина между колесными арками составляет 1,22 м, а высота бортов 500 мм. И что немаловажно, грузоподъемность Landtrek составляет 1000 кг. Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом равняется 5500 кг, что позволяет максимально эффективно использовать пикап под любые нужды.

Благодаря высокой поясной линии и большому клиренсу 235 мм Landtrek имеет не только отличные грузовые возможности, но также и отличную проходимость. Ведь для украинского рынка новинка предлагается только с приводом 4х4. В салоне автомобиля установлен переключатель, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов работы полного привода пикапа – 4H для стандартного использования полного привода на хороших дорогах и в условиях легкого бездорожья, и 4 Low для тяжелых условий эксплуатации. Благодаря наличию понижающего ряда с соотношением 2,7:1, система полного привода в данном режиме позволяет заметно увеличить крутящий момент на колесах, что особенно важно в условиях тяжелого бездорожья.

Также автомобиль оснащен задним дифференциалом с системой eLocker, срабатывающей автоматически при пробуксовке одного из задних колес. Дополнительная блокировка дифференциала позволяет обеспечить повышенную проходимость на бездорожье. В версии с полным приводом пикап предлагает максимальную универсальность использования, что позволяет чувствовать комфорт в любых дорожных условиях, в любое время, в любую погоду.

Peugeot Landtrek имеет дизельный двигатель с рабочим объемом 1,9 л и мощностью 150 л.с., оснащенный турбокомпрессором с переменной геометрией. Его крутящий момент достигает 350 Нм, а 6-ступенчатая МКП гарантирует доставку тяги к ведущим колесам. Турбодизель отличается низким уровнем шума и внутреннего трения. Расход горючего в комбинированном цикле составляет всего 8,2 л на 100 км.

Просторный и вместительный пассажирский салон рассчитан на пять человек. Особенно радует большая внутренняя ширина (1510 мм во втором ряду) и отличный запас коленного места. Кстати, посадку внутрь облегчают сразу семь ручек-поручней, расположенных в разных частях салона автомобиля.

Пикап располагает современным оборудованием и технологическими системами безопасности и помощи в пути. У новинки есть 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, встроенный накопитель памяти на 10 ГБ, USB-разъем, поддержка Bluetooth, встроенная навигационная система, автоматический 2-зонный климат-контроль.

Безопасность людей внутри автомобиля обеспечивают шесть подушек безопасности и ESP с расширенной функциональностью. Новинка получила систему Hill Descent Control и Trailer Swing Control, которая контролирует нежелательную раскачку прицепа при езде по трассе, стабилизируя автомобиль и прицеп.

Наконец, автомобиль стандартно предлагает заднюю камеру, позволяющую заметно облегчить маневрирование как в тесном городе, так и на трассе. А для большей безопасности и уверенности, в топовой комплектации Landtrek имеет круговой обзор на 360°, что помогает водителю при езде по узким тропам или во время преодоления препятствий.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot показала видение будущего бренда.