Концепт Peugeot Inception показал видение будущего бренда

Французская компания Peugeot представила концепт Inception, который раскрывает видение компанией электрического будущего бренда. Футуристическая новинка объединяет высокотехнологичную платформу нового поколения со стильным дизайном и динамикой спорткара.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Название Inception (или "Inceptio" на латыни) означает "начало". Концепт построен на одной из четырех будущих платформ "BEV-by-design" – STLA. Он имеет низкий профиль (1,34 м) и длину 5 м. В ее состав входят технологические модули на базе искусственного интеллекта: STLA Brain, STLA SmartCockpit и STLA AutoDrive.

Peugeot Inception оснащен новой электрической установкой. Его батарея емкостью 100 кВтч позволяет проехать 800 км на полном заряде, то есть расстояние от Парижа до Марселя или от Брюсселя до Берлина. Силовая установка потребляет всего 12,5 кВтч на 100 км. При использовании быстрых зарядных станций чтобы пополнить аккумулятор на следующие 150 км пути потребуется всего пять минут. Концепт имеет 2 компактных электродвигателя спереди и сзади, каждый из которых отвечает за привод своей пары колес. Суммарная мощность – 680 л.с..(500 кВт), а разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд.

Дизайн нового концепта имеет светотехнику в виде "когтей льва" и намеренно увеличенный новый логотип Peugeot. Передняя панель кузова состоит из цельного стекла, которое напечатано с использованием специальной цифровой технологии INKJET, и содержит 4 оптических модуля. Задняя часть также имеет новую световую подпись, которая выполнена в виде трех "когтей льва", но благодаря двум слоям стекла фонари имеют объемную форму. Дверь получила цифровые панели, которые могут отображать различные сообщения. Например, водитель может получить важную информацию о состоянии автомобиля и заряде аккумулятора.

Одним из ключевых элементов конструкции является "умное" остекление. Площадь стеклянной поверхности автомобиля составляет 7,25 м2, а все стекла имеют многослойное покрытие. Вся поверхность стекла была обработана оксидами металлов, что позволило сохранить исключительные тепловые качества – впервые такая технология была использована NASA для шлемов астронавтов. Это стекло Narima переливается оттенками желтого и голубого цветов.

Дополняют новый дизайн колеса Aerorim, сочетающие аэродинамику и эстетику. Они разработаны по принципу осевой симметрии, как и 20-дюймовые колеса нового Peugeot 408. Кованые элементы улучшают аэродинамические свойства, а алюминиевые вставки с микроперфорациями обладают изысканным дизайном. Центральным элементом в дизайне является эмблема, остающаяся неподвижной во время вращения колеса. Внутри колеса тормозной суппорт имеет зеркальное покрытие.

Дизайнеры убрали классический руль и привычные элементы управления. Концепт предлагает новейший способ управления автомобилем Hypersquare из мира видеоигр. Центром Hypersquare является экран, на котором отображается информация по управлению автомобилем. Не отрывая рук от руля, водитель большими пальцами способен настроить различные функции: кондиционер, громкость радио, ADAS и т.д. Важным элементом обновленного i-Cockpit является Halo Cluster – система для отображения информации об автомобиле и функциям мультимедиа. Она имеет круглый экран и может отображать информацию на 360 градусов.

Каждый материал в салоне имеет особую отделку, чтобы преломлять лучи света. Это означает, что цвет салона изменяется в соответствии со средой и освещением. А для еще большего комфорта и удовольствия от поездки Peugeot предложил сиденья со специальной посадкой Comfort Fit, которые можно настроить под каждого пассажира. Меломаны смогут оценить аудиосистему премиум-класса от французского бренда Focal.

По словам генерального директора Peugeot Линды Джексон, "электрификация автомобилей для бренда Peugeot является приоритетной задачей, поэтому уже в 2023 году 100% автомобилей в линейке будут электрифицированы, а в течение следующих двух лет будет выпущено пять новых полностью электрических моделей".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot представила электрические версии модели 308.