Дэвид Бекхэм стал новым лицом Maserati

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм стал бренд-абмасадором Maserati и снялся в их новой рекламе.

Бекхэм не славится своей любовью к автомобилям, хотя известно о нескольких его бывших машинах, и они были замечательными. Его жена Виктория даже участвовала в создании Land Rover Range Rover Evoque. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тем не менее, итальянский бренд признает Бекхэма "идеальным партнером для сопровождения Maserati на следующем его этапе, пробивая границы и выдвигая компанию на первое место роскошных автомобилей в 21 веке".

Первым результатом сотрудничества бывшего игрока национальной сборной Англии и легендарной марки является их совместное видео. В нем показано, как Бекхэм дрифтует в Maserati Levante Trofeo "просто для наслаждения сделать неожиданное".

"Для меня волнительно начать это партнерство с Maserati – это знаковый итальянский бренд, который разделяет мою страсть в инновациях и дизайне. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с брендом в такой ключевой момент в их истории и продолжении их роста в мировом масштабе", – сказал Бекхэм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Maserati показала новый кроссовер Grecale, который презентует до конца 2021 года.