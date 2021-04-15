Девід Бекхем став новим обличчям Maserati

Легендарний футболіст Девід Бекхем став бренд-абмасадором Maserati і знявся у їх новій рекламі.

Бекхем не славиться своєю любов'ю до автомобілів, хоча відомо про кілька його колишніх машин, і вони були чудовими. Його дружина Вікторія навіть брала участь в створені дизайну Land Rover Range Rover Evoque. Про це повідомляє Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тим не менше, італійський бренд визнає Бекхема "ідеальним партнером для супроводу Maserati на наступному його етапі, пробиваючи кордони та висуваючи компанію на перше місце розкішних автомобілів у 21 столітті".

Першим результатом співпраці колишнього гравця національної збірної Англії та легендарної марки є їх спільне відео. У ньому показано, як Бекхем дрифтує в Maserati Levante Trofeo "просто для насолодження зробити несподіване".

"Для мене хвилююче розпочати це партнерство з Maserati – це знаковий італійський бренд, який поділяє мою пристрасть в інноваціях та дизайні. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з брендом у такий ключовий момент в їх історії та продовженні їхнього зростання у світовому масштабі", – сказав Бекхем.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Maserati показала новий кросовер Grecale, який презентують до кінця 2021 року.