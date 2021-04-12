Citroen презентовал новый кросс-хэтч С5 Х

Французская компания Citroen представила новую модель С5 Х.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка расширяет продуктовое портфолио флагманской моделью – кросс-хэтчем С5 Х.

В компании традиционно пошли своим путем в создании новой модели, которая объединяет различные направления в дизайне современных автомобилей. По своей стилистике он напоминает более компактный С4.

Автомобиль соединил в себе функциональность кроссовера, форм-фактор фастбека и вместительность универсала. Габаритные размеры новинки – 4805/1865/1485 мм. Колесная база модели – 2785 мм. Размер багажного отделения варьируется в зависимости от положения заднего ряда сидений от 545 до 1640 литров.

От кроссоверов новинка унаследовала мускулистые формы, увеличенный клиренс и защитный пластиковый обвес. Кроме того, в большинстве версии будут предложены 19-дюймовые колесные диски.

В салоне доминирует дух эклектики, присущий современным моделям Citroen. Цифровой кокпит включает помимо двух экранов проекционный дисплей. Мультимедийная система получила 12-дюймовый сенсорный "планшет", функцию голосового управления и широкий набор виджетов.

Для максимального удобства, особенно в дальних поездках, С5 Х оснастили сиденьями повышенного комфорта с развитой боковой поддержкой и особыми материалами отделки и наполнения.

Новинка получит подвеску Advanced Comfort, а для гибридных версий ее функционал будет расширен. Водителю предлагается три режима ее работы на выбор, от максимально комфортной до спортивной.

Новинка будет доступна в нескольких версиях, в том числе, в гибридной PHEV. С таким силовым агрегатом С5 Х имеет в своем арсенале 225 л.с. мощности, а на электротяге он способен преодолеть до 50 км со скоростью до 135 км/ч.

C5 X получил широкий спектр электронных помощников водителя, в том числе "автопилот" второго уровня. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль АСС с функцией Stop & Go, а также систему удержания машины в полосе движения LKA.

C5 X появится у дилеров во второй половине нынешнего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen пополнила семейство Berlingo "электричкой". Новинка получила 136-сильный (100 кВт) электромотор, который имеет крутящий момент 260 Нм. С его помощью модель способна разгоняться до 135 км/ч, а запас хода при полностью заряженной батарее достигает 280 км.