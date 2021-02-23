Citroen пополнил семейство Berlingo 'электричкой'

Концерн Stellantis продолжает планомерный перевод своей продукции на электротягу. Очередная новинка в этой области – электрический минивен Citroen e-Berlingo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вслед за представленными ранее электрическими моделями Opel и Peugeot пришло время Citroen и его популярной модели Berlingo. Тем более, что грузовую версию уже перевели на электротягу.

Как и собратья по концерну, новинка получила 136-сильный (100 кВт) электромотор, который имеет крутящий момент 260 Нм. С его помощью модель способна разгоняться до 135 км/ч, а запас хода при полностью заряженной батарее достигает 280 км.

Причем, выбирать между динамикой и дальностью пробега водитель может самостоятельно, воспользовавшись одним из трех предустановленных режимов: Normal, Eco или Power. В первом случае электроника ограничит отдачу мотора 80 кВт и 210 Нм. При выборе режима Eco мощность снизится до 60 кВт, а момент – до 180 Нм, а, кроме того, уменьшится производительность системы вентиляции обогрева и кондиционирования. А если вам потребуется максимально быстро добраться из пункта "А" в пункт "В", можно задействовать режим Power, в котором весь потенциал мотора будет к вашим услугам.

На аккумулятор емкостью 50 кВтч действует отдельная 8-летняя гарантия (или 160 тыс. км пробега). К окончанию гарантийного периода емкость АКБ не должна упасть ниже 70% от номинала. Проверка емкости проводится раз в год или каждые 20 тыс. км пробега, а регламентное сервисное обслуживание требуется раз в 2 года или через 40 тыс. км.

В зависимости от типа и мощности зарядного устройства на восполнение заряда АКБ потребуется от 15 часов до 30 минут. На ходу пополнить запас энергии позволит система рекуперации энергии торможения с двумя режимами работы.

Салон новинки ничем не уступает по своей вместимости версии с привычным ДВС. Покупателям доступна 5- или 7-местная конфигурация, а также два варианта длины. Версия со стандартным кузовом (M) имеет длину 4,4 м, а удлиненный вариант (XL) – 4,75 м. Прибавка в 350 мм достигается увеличением колесной баз, и заднего свеса. Высота обеих версий одинаковая – 1,9 м.

Версия XL может похвастать полезным внутренним объемом до 4000 л и возможностью перевозки длинномеров до 3,05 м.

Пассажирский е-Berlingo может предложить до 18 полезных систем и технологий, которые повышают безопасность и комфорт поездок, упрощают маневрирование и управление электромобилем.

Продажи электрического пассажирского минивэна е-Berlingo на европейском рынке стартуют во второй половине 2021 года.

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