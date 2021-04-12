Citroen презентував новий крос-хетч С5 Х

Французька компанія Citroen представила нову модель С5 Х, яка з'явиться у дилерів в другій половині нинішнього року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка розширює продуктове портфоліо флагманської моделлі – крос-хетчем С5 Х.

У компанії традиційно пішли своїм шляхом у створенні нової моделі, яка об'єднує різні напрями у дизайні сучасних автомобілів. За своєю стилістикою він нагадує більш компактний С4.

Автомобіль поєднав у собі функціональність кросовера, форм-фактор фастбека та місткість універсала. Габаритні розміри новинки – 4805/1865/1485 мм. Колісна база моделі – 2785 мм. Розмір багажного відділення варіюється залежно від положення заднього ряду сидінь від 545 до 1640 літрів.

Від кросоверів новинка успадкувала м'язисті форми, збільшений кліренс та захисний пластиковий обвіс. Крім того, у більшості версії будуть запропоновані 19-дюймові колісні диски.

У салоні домінує дух еклектики, властивий сучасним моделям Citroen. Цифровий кокпіт включає крім двох екранів проєкційний дисплей. Мультимедійна система отримала 12-дюймовий сенсорний "планшет", функцію голосового управління та широкий набір віджетів.

Для максимальної зручності, особливо у далеких поїздках, С5 Х оснастили сидіннями підвищеного комфорту з розвиненою бічною підтримкою та особливими матеріалами оздоблення та наповнення.

Новинка отримає підвіску Advanced Comfort, а для гібридних версій її функціонал буде розширено. Водієві пропонується три режими її роботи на вибір, від максимально комфортною до спортивної.

Новинка буде доступна у декількох версіях, зокрема у гібридної PHEV. З таким силовим агрегатом С5 Х має у своєму арсеналі 225 к.с. потужності, а на електротязі він здатний подолати до 50 км зі швидкістю до 135 км/год.

C5 X отримав широкий спектр електронних помічників водія, зокрема "автопілот" другого рівня. Він включає адаптивний круїз-контроль АСС з функцією Stop&Go, а також систему утримання машини у смузі руху LKA.

Ціни та комплектації стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen поповнила сімейство Berlingo "електричкою". Новинка отримала 136-сильний (100 кВт) електромотор, який має крутний момент 260 Нм. З його допомогою модель здатна розганятися до 135 км/год, а запас ходу за повністю зарядженої батареї досягає 280 км.