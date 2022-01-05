Chrysler представил прототип электромобиля Airflow

Американская компания Chrysler провела официальную презентацию концептуальной модели Airflow, которая станет первой ласточкой в электрификации марки. Производство серийной версии электромобиля запланировано на 2025 год.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии развивтия бренда компания Chrysler намерена начать выпуск электромобилей в 2025 году, а спустя еще три года полностью отказаться от моделей с ДВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Новый концепт Chrysler Airflow является прототипом для создания серийной модели, которая увидит свет в ближайшем будущем. Он построен на полностью электрической платформе концерна Stellantis, которая будет использоваться на автомобилях разных брендов, входящих в его состав.

Силовой агрегат состоит из двух 204-сильных электромоторов, каждый из которых приводит в движение свою пару колес. Однако, в компании пообещали предложить и более мощные варианты. Предполагается, что при полностью зараженной батарее автомобиль сможет преодолевать 563-644 км.

Автомобиль получил привлекательный дизайн обтекаемого кузова с панорамной крышей и светодиодной эмблемой на облицовке передней панели. Дополняют образ крупные 22-дюймовые диски. Передняя и задняя светотехника полностью выполнена на светодиодах.

Chrysler Airflow Concept получил цифровой кокпит и комплект индивидуальных кресел для водителя и его спутников. Для отделки интерьера используется светлая кожа растительного дубления и материалы, полученные из вторсырья.

Современная инфо-развлекательная система может обновляться "по воздуху", а многочисленные приложения позволят обеспечить доступ к разнообразным онлайн-сервисам. На приборной панели есть три экрана, а еще два вмонтированы в спинки передних кресел. Концепт оснащен системой автономного управления STLA AutoDrive третьего уровня с возможностью последующего обновления.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, кроссовер Chrysler Airflow EV составит конкуренцию Ford Mustang Mach-E.