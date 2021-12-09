Chrysler Airflow EV составит конкуренцию Ford Mustang Mach-E

В компании Chrysler планируют представить в ближайшие несколько лет целую гамму новинок. Одной из них станет полностью электрический кроссовер, прообраз которого показали минувшим летом под именем Chrysler Airflow EV.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках программы обновления, которая ожидает бренд Chrysler, в концерне Stellantis намерены расширить модельный ряд, который сегодня включает только две модели – седан 300 и минивен Pacifica.

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Одной из новинок станет электрический кроссовер, прототипом которого станет представленный в июле Chrysler Airflow EV Concept. Эта модели призвана составить конкуренцию Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

В 1934 году появление модели Airflow вызвало огромный интерес в автомобильном мире. Обтекаемый седан выделялся смелым дизайном, созданным с учетом самых последних достижений в области аэродинамики тех лет. Интересно, что именно модель Airflow легла в основу первого серийного автомобиля Toyota – седана АА, увидевшего свет в 1936 году.

Возрождение легендарного имени может сыграть свою роль в "ревитализации" бренда в новом тысячелетии. По предварительным данным дебют нового Airflow, но уже в виде экологически чистого кроссовера, запланирован на 2024 год.

Предполагается, что в основе новинки будет лежать унифицированная платформа STLA Medium, предназначенная для премиальных моделей концерна Stellantis в C- и D-классов. Она позволит преодолевать на одном заряде до 700 км благодаря батареям, емкость которых будет варьироваться в диапазоне 87-104 кВт. В зависимости от версии автомобиль будет оснащаться одним или двумя электромоторами мощностью от 170 до 245 л.с., а привод будет осуществляться на одну или две пары колес соответственно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Stellantis дал Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другим брендам 10 лет на достижение успеха.