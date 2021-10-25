Чешские студенты готовят раллийный концепт Skoda

Ежегодно на протяжении уже восьми лет молодые талантливые дизайнеры Академия Skoda в Млада-Болеславе создают уникальные концепты. В этом году "донором" проекта выступил самый компактный кроссовер марки – Kamiq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С 2013 года компания Skoda проводит конкурс среди студентов "Академии Шкода", где готовят будущие кадры для заводов и подразделений бренда. В рамках проекта, получившего название Azubi, реализуются самые смелые идеи будущих специалистов. Напомним, что это уже восьмой концепт, который разрабатывается в стенах академии.

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В основе каждого концептуального образца лежит серийная модель. Например, в прошлом году базой для концепта Slavia послужила модель Skala, а в этом году "донором" выступит кроссовер Kamiq. В создании раллийного болида помимо 25 лучших студентов будут принимать участие специалисты спортивного подразделения Skoda Motorsport.

Пока концепт находится на начальной стадии, когда разрабатываются первые эскизы и вырабатывается направление, в котором будет двигаться команда. Проработка деталей потребует некоторого времени, после чего проект начнет воплощаться "в металле".

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