Bugatti Chiron посоревновался в драг-рейсе с истребителем

Bugatti вывела свой гиперкар Chiron Sport на драг-рейс против истребителя Dassault Rafale. Первый имеет 1479 лошадиных сил, а самолет производит тягу в 58 550 Ньютонов (5646 л.с.).

Автомобиль представлен в спецификации Les Légendes du Ciel. Это специальное издание ограниченного тиража, разработанное, чтобы отдать должное участию Этторе Бугатти в разработке летательных двигателей и даже целого самолета. Об этом сообщает Motor 1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Специальный Chiron также является данью уважения некоторым ранним гонщикам Bugatti, которые летали во французских ВВС в начале 1900-х годов.

Один из 20 гиперкаров Chiron Sport Les Légendes du Ciel прибыл на военно-морскую базу в Ландивизиау на северо-западе Франции. За рулем был официальный водитель-испытатель Bugatti Пьер-Анри Рафанель.

Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель, внутри которого сидит пилот ВМС Этьен. Он сказал, что заезд должен пройти хорошо для обоих его участников, поскольку взлетно-посадочная полоса достаточно короткая и узкая.

Модель Chiron может быть самым быстрым серийным автомобилем (в спецификациях Super Sport 300+) на планете, но это тяжело сравнить с максимальной скоростью истребителя более чем 1,6 Маха или почти 2000 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bugatti вывели на тесты будущий гиперкар Centodieci.