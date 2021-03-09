Будущий кроссовер Ferrari заметили на испытаниях

Кроссовер Ferrari Purosangue заметили на испытаниях на трассе Fiorano в Италии. Ранний прототип автомобиля использует модифицированный кузов Maserati Levante.

Известно, что модель будет базироваться на недавно разработанной архитектуре Front Mid Engine и возможно за передней осью в нее установят V12. Автоматическую коробку передач с двойным сцеплением разместят сзади. Об этом сообщает Motor1.

Purosangue будет поставляться с полным приводом, и Ferrari подтвердила, что новая платформа может вместить гибридную силовую установку. Также новинку обещают сделать более привлекательной для семей, за счет просторного и удобного салона. Планируется также возможность изменять высоту, вероятно, путем установления пневматической подвески.

Кроссовер может появиться на рынке в 2022 году. Ожидается, что он станет самым продаваемым Ferrari в истории.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на испытаниях заметили новый гиперкар Ferrari, который спрятали под кузовом LaFerrari. Он получил несколько внешних отличий, а еще ему повесили наклейку, которая свидетельствует о гибридную силовую установку.