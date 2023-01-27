БРСМ-Нефть бесплатно передала армии и критическим службам горючее на более чем 28 млн грн

С начала полномасштабной войны БРСМ-Нефть бесплатно заправила транспорт ВСУ, терробороны и критических служб на более 28 млрд грн. В настоящее время одноименный благотворительный фонд собирает деньги на зимнюю форму для защитников — участвуют все клиенты сети.

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Об этом в своем интервью порталу delo.ua рассказал Александр Мельничук, топ-менеджер БРСМ. Компания помогает армии с первых дней войны. Когда многие АЗК закрывались, БРСМ продолжала работать, чтобы все эвакуированные семьи могли заправить машины. Параллельно наладили коммуникацию с воинскими частями — по согласованию с военными администрациями стали помогать бесплатным горючим по всей Украине.

"На этих людях держится вся страна, поэтому мы задались целью быть опорой для них. Приблизить победу – основная задача сейчас, поэтому прилагаем все усилия", – рассказал Александр Мельничук. Кроме бензина и дизеля БРСМ передала ВСУ три тягача DAF и три автоцистерны. Один такой же тягач и цистерну отправили подразделению ВМСУ.

В октябре 2022 года по инициативе владельца торговой марки "БРСМ-Нефть" Андрея Бибы компания запустила благотворительный фонд "Благо БРСМ". Его специализация – зимняя форма для защитников. "Многие военные начали обращаться к нам за помощью, просили обеспечить их качественным зимним снаряжением - формой прежде всего. Учитывая количество комплектов и стоимость, сумма большая. Поэтому решили привлечь армию наших клиентов, а это более 1,5 млн человек по всей Украине", - сообщил топ-менеджер компании.

Фонд не собирает донаты, а предлагает клиентам АЗК БРСМ пожертвовать часть своей скидки на горючее. Все, кто имеет карту лояльности БРСМ или мобильное приложение BRSM PLUS, могут самостоятельно определить процент скидки, который будет перечисляться в фонд. Добавлять собственные деньги при этом не нужно. Совместными усилиями закупили уже 252 комплекта на сумму 900 тыс грн. Пока сбор продолжается: из необходимых 4,5 млн грн собрано почти 3 млн грн. Когда бюджет фонда составил 1,5 млн грн., Андрей Биба удвоил эту сумму. Отслеживать прогресс сбора в режиме онлайн, а также ознакомиться с отчетностью можно на сайте фонда.

Совокупные потери БРСМ в результате войны составили около 188 млрд грн. Шесть АЗК были полностью разрушены, еще пять находятся во временно оккупированных Мелитополе, Бердянске, Васильевке. Шесть сотрудников погибли, защищая Украину. На сегодняшний день из 5154 штатных работников — 289 воюют в рядах ВСУ, территориальной обороны и других подразделений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Андрей Данилко выставил Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Sotheby's. Все средства от продажи легендарного автомобиля будут направлены на строительство реабилитационного центра в Украине.