Brabus предложил 800-сильную версию Mercedes-AMG GLS

Немецкая компания Brabus представила свое видение флагманского внедорожника Mercedes-AMG. Новинка, получившая обозначение Brabus 800, имеет в своем арсенале 800 "лошадок".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера тюнинга из Боттропа постоянно удивляют автомобильный мир своими яркими проектами. Очередная новинка команды – премиальный 7-местный внедорожник, созданный на базе уже "прокачанного" Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+.

Кто сказал, что такая машина не может ускоряться как суперкар? В Brabus готовы заставить "летать" все, что угодно. Для этого V8 с двумя турбинами форсировали до 800 л.с. (+188 л.с.), а момент вырос до 1000 Нм (+150 Нм). С таким арсеналом внедорожник способен разогнаться до первой "сотни" за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Помимо могучего силового агрегата автомобиль подвергся комплексной модернизации всех узлов и агрегатов. Кроме того, новинка получила фирменный аэродинамический обвес из карбона и 24-дюймовые легкосплавные кованные диски оригинального дизайна. Перенастроенный блок управления пневмоподвеской позволяет уменьшать клиренс на 25 мм.

Салон получил новую эксклюзивную отделку, выполненную мастерами компании. Для отделки использованы комбинированная кожа и карбоновые элементы декора.

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