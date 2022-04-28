Brabus форсировал Mercedes-Maybach GLS до 900 л.с.

Немецкое тюнинговое ателье Brabus представило очередной проект. На этот раз компания из Боттропа провела модернизацию флагмана Mercedes-Benz.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания Brabus подготовила 800-сильную версию кроссовера GLS. Однако в отношении мощности всегда найдутся клиенты, которым хочется большего. В этом году покупатели модели GLS смогут заказать новую версию Brabus 900. Новинка получила все лучшее, что есть в ассортименте компании, включая карбоновый обвес, изысканный интерьер, и, что самое главное – глубоко форсированный 4,5-литровый V8 мощностью 900 л.с.

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Новинка создана на основе флагманской версии Mercedes-Maybach GLS 600, который на сегодняшний день является самым крупным, мощным и дорогим SUV в модельной гамме компании Mercedes-Benz. Мастера Brabus дополнили облик модели карбоновым обвесом с расширенными колесными арками, дополнительными аэродинамическими элементами, иными бамперами, боковыми "юбками", задним диффузором, фирменной облицовкой радиатора Brabus, крупными выхлопными патрубками, а также хромированным декором.

Дополняют образ внушительные 24-дюймовые кованные диски Brabus Monoblock M "Platinum Edition", "обутые" в высокоскоростную резину Continental SportContact. Подвеску новинки занизили на 25 мм благодаря перенастроенной пневматической подвеске Brabus Airmatic.

Объем 4-литрового мотора AMG V8 увеличили до 4,5 л. Также двигатель снабдили новыми более эффективными турбинами, новому комплекту шатунно-поршневой группы, модернизированной впускной и выхлопной системами, а также перепрограммировали блок управления двигателем. В результате мощность мотора достигает 900 л.с., а крутящий момент вырос до 1250 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды, что на 0,7 с быстрее, чем обычный Mercedes-Maybach GLS 600. Скорость модели ограничена на отметке 320 км/ч.

Интерьер стал подлинным шедевром мастеров компании Brabus. Он использует двухцветную комбинацию из черной и бежевой кожи, особой "бриллиантовой" декоративной строчкой, карбоновыми декоративными панелями, а также фирменной символикой. Стоимость доступна по запросу на официальном сайте Brabus. Кроме того, владельцы Mercedes-Maybach GLS 600 смогут заказать индивидуальные опции и персонализировать модель с учетом своих предпочтений и вкусов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Brabus показалa новую версию гиперпикапа 800 XLP Superblack.