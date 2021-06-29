Болиду Формулы-1 устроили гонку с Bugatti Chiron: вот кто победил. Видео

Болиды Формулы-1 – это очень легкие и очень мощные автомобили из углеродного волокна, которые являются вершиной автоспорта. Они действительно быстрые, но одно дело видеть их в окружении таких же авто, а другое – поставить одного из в гонку против дорожной модели.

Очевидно, что обычный семейный хэтчбек здесь бы не подошел. Блогеры с YouTube-канала CarWow устроили драй-рейс Red Bull RB7 с одним из самых быстрых дорожных автомобилей в истории – Bugatti Chiron (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Последний работает на 8,0-литровом двигателе W16 с четырьмя турбонаддувами, который производит невероятных 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

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Хотя Chiron весит целых 1995 кг, что намного больше, чем у болида. Также последнему он уступает шинами. Они у него хорошие, но не настолько, как у Red Bull RB7.

Болид RB7 2011 года в свое время вывел Себастьена Феттеля к его второму чемпионскому титулу. Вместе они выиграли 12 из 19 гонок. Этот автомобиль произведенный еще в эпохе, когда машины Формулы использовали двигатели V8, а не сегодняшние гибриды V6.

Его 2,4-литровый атмосферный агрегат Renault производит 750 л.с., которые передаются через семиступенчатую коробку передач на заднюю ось автомобиля. Он весит всего 650 кг и у него есть очень крепкие и гладкие шины Pirelli, разработанные специально для того, чтобы максимально использовать характеристики болида.

Итак, смог ли чемпионский автомобиль Формулы-1 победить одного из самых быстрых дорожных автомобилей в истории? В классическом драг-рейсе ему действительно это удалось. Однако в одном из соревнований победу таки получил Bugatti.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, CarWow решили устроить драг-рейс между электрокаром, бензиновым и дизельным автомобилями.