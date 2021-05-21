BMW X8 Plug-In Hybrid заметили на Нюрбургринге

Немецкая компания BMW планирует расширить модельный ряд большим флагманским кроссовером X8. Новинка проходит испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает портал Motor1. До недавнего времени в линейке кроссоверов бренда главенствующую роль занимал BMW X7. Но в компании справедливо решили, что много "SUVов" не бывает и приступили к созданию новой модели Х8.

Неутомимые фотошпионы заметили на трассе Нюрбургринг тщательно закамуфлированный прототип будущего флагмана. По наличию на переднем крыле машины дополнительному заправочному люку и желтой аппликации на заднем стекле можно с уверенностью сказать, что в движение внедорожник приводит гибридный силовой агрегат с возможностью подзарядки от внешних источников тока.

Автомобиль получит несколько отличный от Х7 дизайн, в том числе новые фары головного света, оригинальное оформление решетки радиатора в новой стилистике, а также ряд других элементов, которые позволят выделить модель на фоне других представителей семейства BMW.

Как и другие модели BMW с четным индексом, "8-ка" будет позиционироваться, как более спортивная, чем нынешний Х7. На это же указывает и покатая крыша в задней части машины. Но пока не ясно, будет новинка 7-местной или кроссовер получит 5-местную конфигурацию салона.

По предварительным данным автомобиль получит силовой агрегат PHEV мощностью порядка 750 л.с. Он будет создан на основе 4,4-литрового V8 с двумя турбинами. В паре с ним будет работать электромотор, который обеспечит возможность перемещаться исключительно на электротяге.

Презентация Х8 ожидается в конце нынешнего года или в начале будущего. В нашем нестабильном мире на это могут повлиять большое число факторов – от коронавируса до массовой нехватки электронных комплектующих.

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