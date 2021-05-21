BMW X8 Plug-In Hybrid заметили на Нюрбургринге

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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BMW X8 Plug-In Hybrid заметили на Нюрбургринге

Немецкая компания BMW планирует расширить модельный ряд большим флагманским кроссовером X8. Новинка проходит испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает портал Motor1. До недавнего времени в линейке кроссоверов бренда главенствующую роль занимал BMW X7. Но в компании справедливо решили, что много "SUVов" не бывает и приступили к созданию новой модели Х8.

Прототип BMW X8 заметили на тестах на Нюрбургринге

Неутомимые фотошпионы заметили на трассе Нюрбургринг тщательно закамуфлированный прототип будущего флагмана. По наличию на переднем крыле машины дополнительному заправочному люку и желтой аппликации на заднем стекле можно с уверенностью сказать, что в движение внедорожник приводит гибридный силовой агрегат с возможностью подзарядки от внешних источников тока.

Автомобиль получит несколько отличный от Х7 дизайн, в том числе новые фары головного света, оригинальное оформление решетки радиатора в новой стилистике, а также ряд других элементов, которые позволят выделить модель на фоне других представителей семейства BMW.

По предварительным данным автомобиль получит силовой агрегат PHEV мощностью порядка 750 л.с.

Как и другие модели BMW с четным индексом, "8-ка" будет позиционироваться, как более спортивная, чем нынешний Х7. На это же указывает и покатая крыша в задней части машины. Но пока не ясно, будет новинка 7-местной или кроссовер получит 5-местную конфигурацию салона.

По предварительным данным автомобиль получит силовой агрегат PHEV мощностью порядка 750 л.с. Он будет создан на основе 4,4-литрового V8 с двумя турбинами. В паре с ним будет работать электромотор, который обеспечит возможность перемещаться исключительно на электротяге.

Как и другие модели BMW с четным индексом, "8-ка" будет позиционироваться, как более спортивная, чем нынешний Х7

Презентация Х8 ожидается в конце нынешнего года или в начале будущего. В нашем нестабильном мире на это могут повлиять большое число факторов – от коронавируса до массовой нехватки электронных комплектующих.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Brabus представила 7-местный внедорожник Brabus 800, созданный на базе модели Mercedes-AMG GLS 63.

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