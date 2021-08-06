BMW X1 заметили на тестах с новой оптикой

Немецкая компания продолжает тестировать прототипы нового кроссовера BMW X1. На очередной порции шпионских фото автомобиль замечен с новой светотехникой.

Об этом сообщает портал Carscoops. Несмотря на защитный камуфляж на иллюстрациях можно рассмотреть крупные "ноздри" облицовки радиатора, массивный бампер и новые светодиодные фары головного света с характерным рисунком ДХО, который используется на рестайлинговой версии модели BMW 3-Series.

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Ниже можно рассмотреть центральный воздухозаборник с решеткой в виде пчелиных сот и Х-образными акцентами. Также видны вертикальные заслонки по внешним сторонам. Автомобиль выделяется обтекаемыми формами кузова, более выразительными колесными арками, выдвижными ручками дверей, иной формой капота и задних боковых стекол.

Сзади на автомобиле появится новый бампер, иная дверь багажного отделения, а спойлер на крыше станет крупнее. Изменится и рисунок задней оптики.

Изменения в салоне подразумевают появление новой цифровой приборной панели с 12,3-дюймовым водительским дисплеем и большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы на 14,9 дюймов и программным обеспечение BMW OS 8.

Производство рестайлингового кроссовера запланировано на будущий год. Кроме того, в компании подтвердили планы о появлении электрической версии модели, которая предположительно получит обозначение iX1.

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