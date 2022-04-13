BMW официально презентовал кроссовер X7 нового поколения

Немецкая компания BMW представила новую генерацию своего флагманского кроссовера Х7. Новинка выделяется нетривиальным обликом и электрифицированными силовыми агрегатами.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка привлекает внимание в первую очередь новым прочтение дизайна передней части кузова, с крупными "ноздрями" облицовки радиатора и двухъярусной оптикой с тонкими ДХО. В компании BMW говорят, что новый корпоративный дизайн будет в дальнейшем реализован в моделях 7-Series, i7 и Alpina XB7.

Для базовой модели в качестве опции можно будет заказать дополнительную подсветку облицовки радиатора, а для топ-версий она доступна в стандарте. Кроме того, покупателям X7 xDrive40i будет предложен опциональный пакет M Sport, включающий более агрессивные бамперы, боковые "юбки", черный глянцевый декор, трапецеидальные выхлопные трубы и 21-дюймовые двухцветные диски со сдвоенными спицами.

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Флагманский M60i также имеет в своем арсенале иные зеркала заднего вида, дополнительные воздухозаборники, логотипы M, квартет выхлопных труб и 22-дюймовые диски. Дополнительно можно будет заказать пакет M Sport Professional, включающий отделку Shadowline, а также черные или синие суппорты.

Не менее радикальные изменения произошли в салоне X7. На смену привычной классической торпеде пришла совершенно новая цифровая с 12,3-дюймовым экраном шкалы приборов, а также сенсорным 14,9-дюймовым дисплеем мультимедийной системы с новейшим программным обеспечением iDrive 8. Еще одним отличием является отсутствие привычного рычага переключения 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF. Вместо него появился компактный рычажок по соседству с цифровым контроллером iDrive. В зависимости от пожеланий заказчика салон X7 может иметь 6- и 7-местную конфигурацию.

Базовая версия xDrive40i имеет гибридный силовой агрегат, который включает 41-сильный электромотор и 380-сильный 3-литровый 6-цилиндровый ДВС. Суммарный крутящий момент достигает 540 Нм. Реализовать потенциаль гибридного силового агрегата помогает фирменная система полного привода xDrive. На спринт до первой "сотни" кроссоверу требуется всего 5,6 секунды.

Топовая версия M60i оснащена 4,4-литровым V8. Силовой агрегат также включает электрический двигатель, работающий под напряжением 48В. В результате M60i имеет в своем арсенале 530 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую "сотню" за 4,5 секунды.

Для тех, кому захочется большего, смогут приобрести "заряженный" кроссовер Alpina XB7, который получит 4,4-литровый мотор V8, развивающий 639 л.с., а его крутящий момент достигает 800 Нм. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.

Новый X7 получил спортивный режим Sprint, который позволяет менять алгоритм работы трансмиссии, а также настройки шасси и силового агрегата. Независимо от версии, всех Х7 комплектуются пневматической подвеской. Кроме того, версия M60i имеет активные стабилизаторы и систему управления задними колесами. Для версии xDrive40i эти опции можно заказать за дополнительную плату.

Стоимость xDrive40i стартует в США с отметки $77850, а топовая версия M60i обойдется не менее $103100. Продажи начнутся в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала новый электрический седан.