BMW презентовала новый электрический седан

Немецкая компания BMW продолжает расширять линейку электромобилей. Автомобиль построен на длиннобазном шасси седана 3-серии и предназначен для китайского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. BMW представила модель i3 eDrive35L. Этот полностью электрический седан на длиннобазном шасси создан на базе модели 3-серии, которая будет предлагаться на китайском рынке с мая нынешнего года. Автомобиль будет выпускаться на предприятии в Поднебесной и адресован местным поклонникам марки.

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BMW i3 eDrive35L отличается от обычного седана 3-серии иным оформлением передней части кузова, иными бамперами, а также дополнительными аэродинамическими элементами, призванными снизить потребление электроэнергии.

i3 eDrive35L имеет колесную базу 2966 мм, что на 115 мм больше, чем у обычного седана 3-серии. При длине 4872 мм, электромобиль на 43 мм длиннее машин с ДВС благодаря видоизмененным бамперам. Из-за электрических компонентов багажник новинки на 70 л меньше (410 л), чем у обычного седана местного производства.

Автомобиль оснащен электрической системой привода eDrive 5-го поколения, которая также используется на моделях iX3, i4 и iX. Сзади установлен электромотор мощностью 285 л.с. С его помощью электромобиль разгоняется до первой "сотни" за 6,2 с.

Питание для мотора обеспечивает батарея емкостью 70,3 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 526 км. На скоростной зарядной станции постоянного тока мощностью 95 кВт на зарядку батареи от 10 до 80% потребуется 35 минут, а для обеспечения запаса хода 97 км нужно всего 10 минут.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила обновленное семейство 8-Series и топовый M8.

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