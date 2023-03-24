Польская компания из состава группы Adelon ввезет в Украину современные автомобили для медиков

Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. входит в международную группу компаний Adelon, бенефициарный владелец которой Дмитрий Коваленко с начала полномасштабного вторжения инициировал гуманитарные и волонтерские миссии для нужд армии и мирного населения Украины.

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Очередная партия современных автомобилей скорой помощи отправляется из хорватского Бузета в Украину. Это фактически "реанимация на колесах": все машины оснащены аппаратами ИВЛ, а также встроенными независимыми системами питания, которые обеспечивают непрерывную работу всей техники в течение длительного периода. Уникальность каждой машины в том, что она не требует докомплектации, соответствует мировым стандартам и сразу по прибытии в Украину готова к использованию военными и гражданскими медиками.

Очередь за такими быстрыми у европейских заводов-производителей на два с половиной года вперед. Однако компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. смогла законтрактовать в декабре 2022 года 5 единиц.

Стоимость каждой составляет около 4 миллионов гривен. Медицинские автомобили будут переданы воинским частям в Днепропетровской области и Киеве, а также больнице в Томаковском районе Днепропетровской области.

"Для нас помощь ВСУ и мирному населению – это системная работа с первых дней полномасштабного вторжения. Это принципиальная позиция бенефициарного владельца группы компаний Adelon Дмитрия Коваленко. Первые запросы армии были на бронежилеты, каски. Далее мы перешли на более масштабные проекты. Это внедорожники для военных и автомобили скорой помощи, в частности для обычных районных больниц. Это наш посильный вклад в победу Украины. Крупный бизнес должен помогать в больших масштабах", – прокомментировали представители группы компаний Adelon свои благотворительные проекты в Украине.

"Сегодня каждая международная корпорация или группа компаний свободна выбирать, где и как проводить свою деятельность. Только вот некоторые демонстрируют преданность международному праву, общеевропейским ценностям и, безусловно, эти компании уже есть и будут и дальше в белом списке бизнеса, которому благодарны простые украинцы. Те, чью жизнь спасли те же скорые помощи. И хорошо, что мы имеем примеры корпораций, которые открыто демонстрируют поддержку Украине", – отметил политический аналитик Руслан Бортник.