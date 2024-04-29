Безопасность имеет значение: всеукраинский сервис вызова авто OnTaxi поделился правилами и требованиями к водителям

До сих пор существует предвзятое, стереотипное отношение к сервисам вызова авто и службам такси, как к опасным. Незнакомый водитель или вероятность неисправного автомобиля пугают пассажиров, заставляют воздерживаться от использования подобных услуг. Однако в Украине есть компания, ставящая безопасность пользователей в приоритет. Представители OnTaxi, всеукраинского сервиса вызова авто, поделились своими правилами и требованиями к сотрудничеству с водителями, а также рассказали о дополнительных опциях приложения, делающих поездки более безопасными и комфортными.

Проверка автомобилей

Сначала водитель регистрируется в приложении OnTaxi Driver, затем обязательно встречается с региональным менеджером. Такой представитель есть в каждом городе, где предоставляет услуги OnTaxi. Менеджер проверяет исправность поясов безопасности и кондиционера, контролирует, нет ли повреждений или ржавчины на кузове, пятен и неприятного запаха в салоне. Сломанные или поврежденные автомобили в ходе осмотра не будут допущены к исполнению заказов.

Собеседование с водителем

Региональный менеджер в ходе проверки состояния автомобиля параллельно общается с драйвером: проверяет водительское удостоверение и стаж за рулем, техпаспорт, страховой полис. Отдельно анализируется биография водителя в OnTaxi и других украинских сервисах заказа авто. Во время разговора менеджер обращает внимание на стиль общения. После получения разрешения на сотрудничество с компанией водитель должен пройти испытательный срок.

Поделись поездкой

Создав заказ в OnTaxi, клиенты имеют возможность поделиться поездкой с близким человеком, что позволяет отслеживать текущее местоположение. Еще одна опция для дополнительной безопасности – вызов авто со своего аккаунта для другого номера, очень удобно использовать ее для подростков, бабушки/дедушки, ведь при этом поездка также отслеживается автоматически.

Управляй своим комфортом

И все же неприятные неожиданности при использовании сервиса вызова авто могут случиться. В таком случае представители OnTaxi, во-первых, советуют отметить рекламацию в комментарии к поездке. Служба поддержки увидит отзыв и отреагирует на ситуацию для ее разрешения. Кроме того, у клиентов есть возможность добавить водителя в черный список, чтобы он больше не смог принимать заказ именно этого пользователя.

Кроме безопасности пассажиров, OnTaxi сейчас активно работает над разработкой и внедрением системы безопасности для водителей.