Bentley выставил на продажу 5 уникальных лимузинов Mulsanne

В 2015 году британская компания Bentley изготовила для Арабских Эмиратов серию из пяти лимузинов Mulsanne Grand Limousine by Mulliner. Все эти годы автомобили находились у местного дилера, но так и не нашли своих владельцев. В компании решили предложить их на продажу для покупателей по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально проект лимузина разрабатывался по индивидуальному заказу. В компании посчитали, что такая версия может стать востребованной среди покупателей на Ближнем Востоке и изготовили партию из 5 Mulsanne Grand Limousine, которые отправили к дилеру в ОАЭ. Но, что-то пошло не так, и за 6 лет ни один из них так и не нашел своего владельца. Теперь компания готова отправить "неликвиды" к покупателям в любую точку мира.

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От обычного Mulsanne версия Grand Limousine отличается увеличенной на 1000 мм длиной и на 79 мм высотой. Каждый экземпляр имеет собственную уникальную окраску и материалы отделки.

В список опций вошли, помимо прочего, уникальная система климат контроля, которая позволяет каждому из четырех пассажиров в задней части салона создать свой микроклимат.

От водителя и переднего пассажира салон отделен перегородкой с электроприводом и затемняющимся стеклом. Для общения с драйвером предусмотрен интерком. Сиденья водителя и переднего пассажира отделаны синей кожей, а в задней части салона используется кожа цвета слоновой кости.

Кроме того, для VIP-пассажиров предусмотрены индивидуальные откидные столики, охлаждаемое отделение для шампанского, комплект хрустальных бокалов, а также порты для подключения различных девайсов, которые позволят превратить авто в уютный офис на колесах.

В движение автомобиль приводится 6,75-литровым V8 c двумя турбинами, который развивает 512 л.с. мощности и 1020 Нм крутящего момента. С учетом увеличенной массы автомобиль получил усиленную подвеску с собственными настройками. Дополняют облик модели 21-дюймовые легкосплавные диски и фирменный декор Coachbuilt by Mulliner. Стоимость лимузина не уточняется.

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