Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет

Bentley Motors представила новую флагманскую версию Grand Tourer с открытым верхом – Continental GT Speed Convertible.

Только в прошлом месяце компания представила Continental GT Speed, и уже подготовила его в кузове кабриолет. Модель получила усовершенствованную технологию шасси, включая полноколесное рулевое управление, электронный задний дифференциал и карбоно-керамические тормоза. Об этом говорится на сайте Bentley.

Задняя часть Bentley Continental GT Speed ​​Convertible Bentley

Кабриолет оснащен специальной крышей "Z-fold", которая доступна в семи различных цветах. Ее можно развернуть или сложить всего за 19 секунд.

Третье поколение Continental GT Speed Convertible получило усовершенствованную версию 6,0-литрового двигателя W12 TSI, который выдает 659 л.с., до 100 км/ч разгоняется за 3,7 секунды и имеет максимальную скорость 335 км/ч.

6,0-литровый двигатель W12 TSI Bentley

Continental GT Speed Convertible предлагает уникальные детали экстерьера и интерьера, включая уникальные 22-дюймовые колесные диски Speed. Также на выбор доступны три цвета отделки авто. Салон получил уникальную обшивку в шкуре и алькантаре.

салон кабриолета Bentley

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bentley представила Continental GT Speed. По словам создателей, это самый мощный и динамичный автомобиль нового семейства.