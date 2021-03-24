Bentley Continental отримав топову версію

Британська компанія Bentley розширила сімейство купе Continental новою версією GT Speed.

Про це повідомляє пресслужба компанії. За словами творців, Continental GT Speed – найбільш потужний та динамічний автомобіль нового сімейства.

Автомобіль отримав у своє розпорядження повнокероване шасі. На високих швидкостях задні колеса повертаються на невеликий кут паралельно до передніх, щоб підвищити стабільність, а на малих, навпаки, в протилежну сторону, щоб поліпшити маневреність. Крім того, GT Speed став першим автомобілем Bentley з електроннокерованим блокуванням заднього диференціала eLSD.

Під капотом повнопривідної новинки розташовується турбований мотор W12 об'ємом 6 літрів. Його потужність збільшили з 635 до 659 к.с., а крутний момент зберігся без змін та досягає значної величини в 900 Нм. У парі з ним працює переналаштована 8-ступінчаста роботизована коробка передач.

Економити паливо допомагає система вимкнення половини циліндрів, яка активується за низьких навантажень. Хоча покупців такої машини навряд чи турбує витрата пального...

Впоратися з потужним купе допоможуть полегшені карбоно-керамічні гальма, раніше доступні тільки для версії Supersports. Спереду встановлені 10-поршневі механізми, ззаду – 4-поршневі.

Зовні новинка відрізняється елементами декору, чорними ґратами облицювання радіатора, заднім спойлером та витонченими 22-дюймовими дисками.

Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра та алькантара. Покупці зможуть вибирати між 15-ма кольорами та 11-ма комбінаціями оформлення салону, а також різними варіантами декоративних панелей із цінних порід дерева.

Bentley Continental GT Speed здатний розганятися до 100 км/год за 3,6 с, а максимальна швидкість досягає 335 км/год. У офіційних дилерів новинка очікується влітку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley запропонувала нову модель всього за $551.