Bentley Continental отримав топову версію

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,9 т.
Bentley Continental отримав топову версію

Британська компанія Bentley розширила сімейство купе Continental новою версією GT Speed.

Про це повідомляє пресслужба компанії. За словами творців, Continental GT Speed – найбільш потужний та динамічний автомобіль нового сімейства.

Bentley розширила сімейство купе Continental новою версією GT Speed

Автомобіль отримав у своє розпорядження повнокероване шасі. На високих швидкостях задні колеса повертаються на невеликий кут паралельно до передніх, щоб підвищити стабільність, а на малих, навпаки, в протилежну сторону, щоб поліпшити маневреність. Крім того, GT Speed став першим автомобілем Bentley з електроннокерованим блокуванням заднього диференціала eLSD.

Bentley Continental GT Speed здатний розганятися до 100 км/год за 3,6 с, а максимальна швидкість досягає 335 км/год

Під капотом повнопривідної новинки розташовується турбований мотор W12 об'ємом 6 літрів. Його потужність збільшили з 635 до 659 к.с., а крутний момент зберігся без змін та досягає значної величини в 900 Нм. У парі з ним працює переналаштована 8-ступінчаста роботизована коробка передач.

Потужність 6-літрового W12 збільшили з 635 до 659 к.с.

Економити паливо допомагає система вимкнення половини циліндрів, яка активується за низьких навантажень. Хоча покупців такої машини навряд чи турбує витрата пального...

Впоратися з потужним купе допоможуть полегшені карбоно-керамічні гальма, раніше доступні тільки для версії Supersports. Спереду встановлені 10-поршневі механізми, ззаду – 4-поршневі.

Зовні новинка відрізняється елементами декору, чорними ґратами облицювання радіатора, заднім спойлером та витонченими 22-дюймовими дисками

Зовні новинка відрізняється елементами декору, чорними ґратами облицювання радіатора, заднім спойлером та витонченими 22-дюймовими дисками.

Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра і алькантара

Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра та алькантара. Покупці зможуть вибирати між 15-ма кольорами та 11-ма комбінаціями оформлення салону, а також різними варіантами декоративних панелей із цінних порід дерева.

Покупці зможуть вибирати між 15-ма кольорами та 11-ма комбінаціями оформлення салону
Усі сидіння прикрашені декоративною вишивкою з логотипом моделі

Bentley Continental GT Speed здатний розганятися до 100 км/год за 3,6 с, а максимальна швидкість досягає 335 км/год. У офіційних дилерів новинка очікується влітку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley запропонувала нову модель всього за $551.

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