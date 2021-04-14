Bentley перетворила одну зі своїх моделей на кабріолет

Юрій Андріїв Новини 16:01, 14.04.2021

Bentley Motors представила нову флагманську версію Grand Tourer з відкритим верхом – Continental GT Speed ​​Convertible.

Лише минулого місяця компанія представила Continental GT Speed, і вже підготувала його в кузові кабріолет. Модель отримала вдосконалену технологію шасі, включаючи повноколісне рульове управління, електронний задній диференціал та карбоно-керамічні гальма. Про це йдеться на сайті Bentley.

Задня частина Bentley Continental GT Speed ​​Convertible
Bentley

Кабріолет оснащений спеціальним дахом "Z-fold", який доступний у семи різних кольорах. Його можна розгорнути або скласти всього за 19 секунд.

Третє покоління Continental GT Speed ​​Convertible отримало вдосконалену версію 6,0-літрового двигуна W12 TSI, який видає 659 к.с., до 100 км/год розганяється за 3,7 секунди та має максимальну швидкість 335 км/год.

6,0-літровий двигун W12 TSI
Bentley

Continental GT Speed ​​Convertible пропонує унікальні деталі екстер’єру та інтер’єру, включаючи унікальні 22-дюймові колісні диски Speed. Також на вибір доступні три кольори обробки авто. Салон отримав унікальну обшивку в шкурі та алькантарі.

Салон кабріолета
Bentley

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Bentley презентувала Continental GT Speed. За словами творців, це найбільш потужний та динамічний автомобіль нового сімейства.

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