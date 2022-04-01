Австралия обеспечит воинов ЗСУ бронетранспортерами Bushmaster

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что в рамках поддержки Украины в войне против России, Австралия отправит нашим защитникам партию бронетранспортеров Bushmaster. Решение об этом было оперативно принято после выступления Президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Австралии.

Об этом сообщает австралийский портал АВС. Бронированніе машины Bushmaster созданы и изготовлены в Австралии и используется местными военными. "Мы не только молимся за вас, мы отправим наше оружие, оборудование и гуманитарную помощь, – комментирует Моррисон. – Мы отправим наши бронированные машины, в том числе, наши Bushmaster, и привезут их наши транспортные самолеты C-17". Подробности о количестве и сроках поставок сохраняются в тайне.

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Бронемашины Bushmaster используются австралийской армией для перевозки личного состава, военных медиков, патрулирования местности, а также используются в качестве шасси для установки различного вооружения.

Кроме того, премьер-министр Австралии подтвердил передачу Украине финансовой помощи в размере $25 млн.

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