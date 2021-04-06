Audi в один день представит Q4 E-Tron и его версию Sportback

Audi Q4 E-Tron и Q4 E-Torn Sportback дебютируют 14 апреля 2021 года. Их концепты были представлены в прошлом году и за это время мы видели несколько шпионских фото новинок.

Считалось, что Sportback появится позже, чем стандартная версия. Но последний тизер Audi на их странице в Facebook сообщает, что обе модели представят уже скоро.

"Присоединяйтесь к мировой премьере. Празднование прогресса. Новые, полностью электрические модели Audi Q4 E-tron", – написали в компании.

Детали салона уже не секрет, поскольку автопроизводитель уже публиковал предварительный просмотр интерьера. Q4 E-Tron поставляется с фирменным салоном Audi со стандартным 10,1-дюймовым сенсорным экраном MMI.

В качестве опции будет предложен 11,6-дюймовый сенсорный экран, который станет самым большим экраном в Audi при запуске. Он также получит функцию дополненной реальности Audi HUD, которая будет проектировать полезную информацию на лобовое стекло, работая в паре с голосовым помощником "Hey, Audi". Audi также подтвердила, что покупатели могут выбирать традиционную или искусственную кожу Nappa.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Audi начала производство Q4 e-tron на заводе в Цвикау. К европейским дилерам новый кроссовер поступит уже в апреле.