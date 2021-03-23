Audi розпочала виробництво електричного кросовера Q4 e-tron

Німецька компанія Audi почала виробництво нового електричного кросовера Q4 e-tron на заводі у Цвікау.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка поповнить сімейство електричних моделей марки та стане першим електро-SUV, який буде випускатися на заводі компанії у Німеччині. Нагадаємо, що раніше електромобілі з чотирма "кільцями" випускалися на підприємстві у Бельгії.

Audi Q4 e-tron використовує у своїй основі глобальну платформу MEB, яка, завдяки модульній конструкції, дозволяє створювати моделі різних розмірів і функціоналу. Виробництво новинки організовано на мультибрендовому заводі у Цвікау, де вже випускають електромобіль Volkswagen ID.4, а також планують збирати інші моделі концерну. На складальному конвеєрі працює 1400 робітників. Прес-форми та інші необхідні для виробництва моделі елементи надійшли з двох інших німецьких заводів Audi у Некарсульме та Інгольштадті.

Завод у Цвікау має багату історію Він був заснований у далекому 1909 році. Кілька років тому підприємство було повністю переоснащено для випуску електромобілів. У листопаді 2020 року на завод прибули перші 200 молодих фахівців Audi для організації виробництва електромобілів.

До європейських дилерів новий кросовер Audi Q4 e-tron надійде вже у квітні нинішнього року. А до 2025 року компанія Audi планує запропонувати покупцям понад 20 повністю електричних моделей.

У процес електрифікації продукції бренду будуть залучені і інші німецькі заводи компанії. Зокрема, на основних підприємствах у Інгольштадті та Некарсульме виробництво моделей на новій електричної платформі Premium Platform Electric (PPE), розробленої спільно з колегами з Porsche, заплановано на 2022 рік.

Нагадаємо, що топова повнопривідна версія Audi Q4 e-tron отримає силовий агрегат з двома електромоторами сумарною потужністю 306 к.с. та батарею ємністю в 77 кВтг. Автомобіль зможе проїхати на одному заряді близько 450 кілометрів. Новинка буде виділятися двома унікальними опціями: системою доповненої реальності з проекційним дисплеєм та голосовим асистентом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала електричний e-tron GT і назвала ціни.