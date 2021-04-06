Audi в один день презентує Q4 E-Tron та його версію Sportback

Audi Q4 E-Tron та Q4 E-Torn Sportback дебютують 14 квітня 2021 року. Їхні концепти було презентовано минулого року, і за цей час ми бачили кілька шпигунських фото новинок.

Вважалося, що Sportback з’явиться пізніше, ніж стандартна версія. Але останній тизер Audi на їхній сторінці у Facebook повідомляє, що обидві моделі презентують вже незабаром.

"Приєднуйтесь до світової прем'єри. Святкування прогресу. Нові повністю електричні моделі Audi Q4 E-tron", – написали у компанії.

Деталі салону вже не є таємницею, оскільки автовиробник уже публікував попередній перегляд інтер’єру. Q4 E-Tron поставляється з фірмовим салоном Audi із стандартним 10,1-дюймовим сенсорним екраном MMI.

Як опцію буде запропонований 11,6-дюймовий сенсорний екран, який стане найбільшим екраном в Audi під час запуску. Він також отримає функцію доповненої реальністі Audi HUD, яка проєктуватиме корисну інформацію на лобове скло, працюючи в парі з голосовим помічником "Hey, Audi". Audi також підтвердила, що покупці можуть обирати традиційну або штучну шкіру Nappa.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Audi почала виробництво Q4 e-tron на заводі у Цвікау. До європейських дилерів новий кросовер надійде вже у квітні.