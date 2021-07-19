Audi представила новые версии RS 3 и RS 3 Sportback

Немецкая компания Audi презентовала самые мощные серийные версии модели Audi A3 – седан RS 3 и RS 3 Sportback. Под капотом новинок располагается 5-цилиндровый мотор на 400 "лошадок".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для своего сегмента наличие 5-цилиндрового мотора является уникальным решением. Двигатель 2.5 TFSI девять лет года подряд получал престижный титул "Лучший мотор года".

Видео дня

В новом поколении этот двигатель развивает мощность 400 л.с. при 5600-7000 об/мин, а крутящий момент в 500 Нм (+20 Нм) доступен в широком диапазоне от 2250 до 5600 об/мин. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. В результате Audi RS 3 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но покупатели могут увеличить ее до 280 км/ч, а при заказе пакета RS Dynamic – до 290 км/ч.

Внешне новинки отличаются собственным аэродинамическим обвесом, включающим новые бамперы с крупными воздухозаборниками спереди, боковые "юбки", диффузор с овальными патрубками выхлопной системы и спойлер на крышке багажника. Но самым эффектным отличием стали совершенно новые матричные светодиодные фары с уникальным рисунком.

Также в арсенале новинок появились более эффективные тормозные механизмы, которые в качестве опции можно заказать с карбоно-керамическими дисками. RS 3 получил спортивную подвеску на двойных рычагах спереди и 4-рычажной схемой сзади, новые амортизаторы и более жесткие пружины. Дорожный просвет уменьшен на 10 мм по сравнению с S3 и на 25 мм – по сравнению с обычным Audi A3.

Принимать заказы на Audi RS 3 Sportback и седан RS 3 начнут в середине августа, а первые автомобили будут доступны ближе к концу года. Стоимость в Германии стартует с 60 тысяч евро за Sportback, а седан обойдется минимум в 62 тысячи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi показала прообраз будущего флагмана модельного ряда.