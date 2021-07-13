Audi показал прообраз будущего флагмана модельного ряда

Немецкая компания Audi продемонстрировала концепт Grand Sphere, который является прообразом нового поколения флагманского седана Audi A8. Автомобиль выделяется футуристическим дизайном интерьера и экстерьера.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала одним из трех концептов, раскрывающих направление развития бренда Audi. Они будут представлены широкой общественности на предстоящем в сентябре автошоу IAA-2021 в Мюнхене.

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Концепты Grand Sphere, Sky Sphere и Urban Sphere будут использовать совершенно новую электрическую платформу Artemis. Grand Sphere является прообразом нового поколения флагманского седана Audi A8, нынешнее поколение которого выпускается с 2017 года.

По словам шеф-дизайнера компании Марка Лихте, классические трехобъемные седаны с каждым годом теряют своих покупателей, поэтому новый А8 получит иной более выразительный облик. Кроме того, новое поколение сможет преодолевать на электротяге порядка 700-800 км.

Также в компании продолжают активную работу по созданию полноценного автопилота 4 уровня, благодаря которому автомобиль сможет перемещаться в пространстве без помощи водителя. Ожидается, что новый флагман модельного ряда Audi дебютирует в 2024 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Audi создали новую полезную технологию для безопасности пешеходов. Система Cellular Vehicle-To-Everything (C-V2X) использует мобильные сигналы, что позволяет ей взаимодействовать с окружающими транспортными средствами и инфраструктурой. Таким образом она сможет определять школьные зоны и предупреждать о них водителя с помощью визуальных и звуковых предупреждений.