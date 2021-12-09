Audi попрощалась с моделью TT RS выпуском спецверсии

Немецкая компания Audi подготовила "прощальную" серию спорткаров TT RS для американского рынка. Новинка получила обозначение Heritage Edition, а ее стоимость стартует с $81495.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Купе TT RS будет предлагаться покупателям по всему миру, но на американском рынке больше не будет продаваться. Последними счастливыми владельцами "заряженного" спорткар станут покупатели "прощальной" версии Heritage Edition.

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Новинка будет изготовлена лимитированным тиражом в количестве 50 экземпляров. Для модели будет предложено пять цветов – Alpine White, Helios Blue, Stone Gray, Tizian Red и Malachite Green. Всего будет по десять автомобилей в каждом оттенке. Помимо эксклюзивной окраски автомобиль также получит индивидуальную отделку салона с цветами и материалами, подобранными для каждой конкретной модификации.

Кроме того, версия Heritage Edition получит 20-дюймовые диски Audi Sport, светодиодные фары OLED, спортивную выхлопную систему с черными патрубками и спойлер с электроприводом. Под капотом 2,5-литровый 5-цилиндровый мотор, развивает 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводную трансмиссию.

Максимальная скорость Audi TT RS Heritage Edition составляет 280 км/ч. Продажи "прощальной" для американского рынка версии начнутся в начале 2022 года. Стоимость спорткара стартует с отметки $81495.

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