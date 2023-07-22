Aston Martin V8 из фильма про Джеймса Бонда выставили на продажу

Aston Martin V8 1973 года из шпионского боевика о похождениях Джеймса Бонда "Искры из глаз" выставили на продажу. Ожидается, что за авто удастся получить солидную сумму.

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Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома RM Sotheby’s. Автомобиль будет выставлен на торги в американском Монтерее в середине августа. Это один из четырех экземпляров машины, который использовался для съемок фильма "Искры из глаз" (The Living Daylights) в 1987 году.

Британский спорткар прошел полный курс реставрации и станет украшением любой коллекции. Автомобиль был изготовлен в 1973, а в 1986-м был приобретен кинокомпанией EON Films для съемок блокбастера. Первоначально купе было окрашено в цвет Tudor Green, но для съемок его перекрасили в Cumberland Grey, установили новый капот и добавили люк в крыше. Под капотом располагался мощный V8 с впрыском топлива, а реализовать его потенциал помогала автоматическая коробка передач.

Шпионский арсенал включает съемные лыжи и ракетную установку. Данный экземпляр использовался в сцене спуска с горы, поэтому чтобы облегчить съемку двигатель и коробку передач демонтировали.

Автомобиль был в собственности EON Productions до 1995 года, а затем продан известному коллекционеру и фанату "Бондианы" Питеру Нельсону. Он разместил автомобиль в экспозиции музея Cars of the Stars Motor Museum в Великобритании. В 2004 году машину приобрел американский коллекционер, который перевез ее в США.

Нынешний владелец стал обладателем раритета в 2021 году. Он решил вновь сделать автомобиль подвижным и вернул в подкапотное пространство карбюраторный мотор V8 Vantage и 5-ступенчатую "механику" от ZF. Кроме того, автомобиль прошел курс реставрационных работ.

В салоне была установлена съемная центральная консоль с фиктивными переключателями для всех гаджетов из кино, а также кнопка самоуничтожения. Наконец, был добавлен огнемет, чтобы сделать задний ракетный ускоритель более правдоподобным.

Автомобиль станет одним из украшений торгов дома RM Sotheby’s в американском Монтерее, которые пройдут 17-19 августа. Ожидается, что стоимость легендарного спорткара составит примерно 1,4-1,8 миллиона долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили Land Rover Defender из "бондианы" "Спектр".