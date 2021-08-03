Aston Martin покажет в Калифорнии новый суперкар

Британская компания Aston Martin в этом году отмечает 70-летие начала продаж своей продукции на американском рынке. К юбилею приурочена презентация на фестивале в Пеббл-Бич нового суперкара Aston Martin Valkyrie с кузовом родстер.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На фестивале ожидается большая экспозиция британского бренда, в которой будут представлены наиболее яркие и интересные проекты последних лет.

Главным событием станет мировая премьера родстера Valkyrie (на заглавном фото), созданного на базе одноименного купе 2019 года. Автомобиль унаследовал от родственника гибридный силовой агрегат. Он состоит из атмосферного V12 объемом 6,5 л (1014 л.с., 740 Нм) и электромотора. Суммарная мощность такого тандема – 1176 л.с. и 900 Нм.

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Кроме того, на стенде компании посетителей будут ждать купе Valhalla, эффектный V12 Speedster от фирменного подразделения Q, а также актуальные модели Vantage Roadster, DBS Superleggera Volante и DBX. Поклонники автоспорта смогут познакомиться с гоночным болидом AMR21 Formula One, а ценители "классики" – с ремейком легендарного автомобиля Джеймса Бонда – DB5 Goldfinger Continuation Car.

Ранее в компании рассказали о своих успехах и рекордном росте продаж автомобилей марки. К счастью, Aston Martin удалось выйти из затяжного экономического кризиса, в том числе благодаря запуску первого в истории марки кроссовера DBX.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin анонсировала обновления 2022 модельного года.