Arrera Automobili готовит первый албанский суперкар

Албанский дизайнер Кендрим Таки и его компания Arrera Automobili готовят первый в истории их страны суперкар. Ранее они представляли проект другой их машины Illyrian Pure Sport, но похоже его пока отменили.

Компания показала несколько изображений новинки, а также раскрыла детали мощного силового агрегата. Последний для Arrera Automobili эксклюзивно изготовил моторист Daimler Вольфган Кицлер. Об этом сообщает Motor1.

Модель получила название SD +. S означает Скендербег – это албанский военный командир, а D – римское число 500, намекает на 500 километров в час, знак плюс означает возможности выхода за пределы указанной скорости.

Итак, SD + получит 7,0-литровый V8, расчетная мощность которого составляет 1800 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. У Кедрима Таки уверены, что этого хватит, чтобы их автомобиль весом 1230 килограммов побил рекорд, как самый быстрый гиперкар на планете.

Кузов полностью изготовлен из углеродного волокна. В его разработке Таки вдохновлялся Формулой-1. Каждая часть экстерьера SD + имеет особою для аэродинамики функцию.

Прекрасным примером этого является эмблема сзади, которая функционирует для быстрого вытеснения горячего воздуха из моторного отсека и пропускания холодного воздуха внутрь масляного насоса. Arrera заявили, что SD + презентуют в физической форме в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Arrera Automobili на компьютерных рендерах показала Illyrian Pure Sport. Он планировался с 6,2-литровым мотором LT2 V8 с двумя турбинами, благодаря которым мощность достигала бы 850 л.с.