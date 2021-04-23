AMG поделится моторами с британским Aston Martin

Немецкий концерн Daimler, который недавно стал крупнейшим акционером британского производителя суперкаров Aston Martin, поделится с ним гибридными силовыми агрегатами.

Об этом сообщает портал Autocar. Компании давно и плотно сотрудничают, а в прошлом году немецкий концерн протянул руку помощи своим британским коллегам и увеличил долю акций с 5 до 20%.

Одним из направлений сотрудничества станет использование британским производителем наработок подразделение Mercedes-AMG в области создания гибридных силовых агрегатов для адаптации их к спорткарам Aston Martin.

В частности, ожидается, что среднемоторное купе Aston Martin Valhalla, прототип которого дебютировал в 2019 году на автошоу в Женеве, получит гибридную силовую установку E Performance с мотором V8, которую Mercedes-AMG будет использовать на своих моделях.

Аналогичная силовая установка появится и на других спорткарах Aston Martin – Vantage, DB11 и DBS Superleggera. В 2023 году запланирован дебют подзаряжаемого гибрида DBX.

После освоения гибридных технологий компания из Великобритании займется электромобилями и в этом им также помогут партнеры из Штутгарта. Для спорткаров Aston Martin на электротяге будет использоваться "мерседесовская" модульная платформе MEA, которая дебютировала на флагманском Mercedes-Benz EQS.

В планах Aston Martin к 2030 году превратить 90% всей своей продукции в гибриды и электромобили, а остальные 10% будут отправляться к покупателям, которые любят испытывать настоящие эмоции, а не планируют заменять их цифровым суррогатом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin подготовил "формульные" версии модели Vantage. В этом году автомобили Aston Martin будут выполнять роль официальных машин безопасности на этапах чемпионата Формулы-1. По случаю этого события компания подготовила лимитированную серию купе и родстеров Vantage F1 Edition.