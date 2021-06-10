Airstream представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Компания Airstream, известный американский производитель жилых прицепов, презентовал новинку – Interstate 24X. Дом на колесах построен на базе популярной модели Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Карантинные ограничения и развитие внутреннего туризма стали серьезным толчком для развития отрасли многоцелевого транспорта для отдыха и путешествий.

В частности, известная американская компания Airstream, визитной карточкой которой являются обтекаемые жилые прицепы с полированными кузовными панелями, расширила предложение и подготовила для путешественников роскошный дом на колесах.

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Базой для Interstate 24X послужила популярная модель Mercedes-Benz Sprinter 3500. Автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем V6, который имеет в своем распоряжении 191 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через 7-ступенчатый "автомат". Кроме того, автомобиль способен буксировать за собой прицеп весом до 2268 кг.

Забраться как можно дальше от городской суеты помимо полного привода автомобилю помогут внедорожные шины, защитный обвес по периметру и дополнительная светотехника.

В просторном салоне новинки достаточно места для 6 человек, а также спальный отсек, который можно трансформировать в различных конфигурациях по необходимости. Кроме того, здесь есть кухня с плитой и мойкой, микроволновка, холодильник с морозильной камерой, санузел, гардероб и множество отделений для багажа. На крыше предусмотрен выдвижной боковой тент.

Автономность на природе обеспечат два мощных литий-ионных аккумуляторов Battle Born на 100 Ач каждый, система электропитания на 30 ампер, трансформатор на 2000 В, несколько солнечных панелей, на 300 В и 100 В. Кроме того, на борту расположился генератор Cummins Onan мощностью 2,5 кВт с дистанционным управлением.

Комфорт путешественникам в дороге обеспечат аудиосистема Resonado с Bluetooth, кондиционер BTU, система горячего водоснабжения, а также две душевых, которые на стоянке можно организовать сбоку и сзади автомобиля. Цена такого роскошного дома на колесах стартует с отметки $213850.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкий стартап показал дом на колесах для бездорожья.