33-летний Land Cruiser оценили, как два новых LC300

Пока поклонники Toyota Land Cruiser знакомятся с новым поколением модели, в США решили отметить 70-летие культового внедорожника созданием рестомода на базе модели 60 Series. На создание машины ушло более года каждодневного труда.

Об этом сообщает австралийский портал Drive. За основу для своего проекта в компании TLC 4x4 из Северной Каролины выбрали Toyota Land Cruiser FJ 62 1988 года выпуска.

В компании, которая существует с 1996 года, уже четверть века занимаются реставрацией и модернизацией классических внедорожников Toyota Land Cruiser. Благодаря своей исключительной надежности эти автомобили популярны во всех уголках света.

Видео дня

Автомобиль первоначально был оснащен 4-литровым 6-цилиндровым 150-сильным бензиновым мотором. Но в компании TLC 4X4 решили, что этот внедорожник достоин большего. После полной и тщательной реставрации под капотом машины занял свое место 6,2-литровый LS3 V8 концерна General Motors, который работает в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач 4L65e. Подобный тандем можно обнаружить, например, на Chevrolet Corvette C6 или Chevrolet Camaro. Такой мотор способен выдавать "на-гора" более 430 л.с. Помимо установки нового силового агрегата автомобиль получил модернизированную подвеску с использованием компонентов известной австралийской компании OME.

На создание машины ушло 2200 часов кропотливого труда специалистов мастерской. Новинку оценили в $175000, что примерно соответствует стоимости двух новеньких Land Cruiser 300.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила "юбилейный" пикап Land Cruiser 70 Series.