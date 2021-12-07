33-летний Land Cruiser оценили, как два новых LC300

Сергей Иванов
Новости
2 минуты
4,9 т.
33-летний Land Cruiser оценили, как два новых LC300

Пока поклонники Toyota Land Cruiser знакомятся с новым поколением модели, в США решили отметить 70-летие культового внедорожника созданием рестомода на базе модели 60 Series. На создание машины ушло более года каждодневного труда.

Об этом сообщает австралийский портал Drive. За основу для своего проекта в компании TLC 4x4 из Северной Каролины выбрали Toyota Land Cruiser FJ 62 1988 года выпуска.

а основу для своего проекта в компании TLC 4x4 из Северной Каролины выбрали Toyota Land Cruiser FJ 62 1988 года

В компании, которая существует с 1996 года, уже четверть века занимаются реставрацией и модернизацией классических внедорожников Toyota Land Cruiser. Благодаря своей исключительной надежности эти автомобили популярны во всех уголках света.

Видео дня
Под капотом машины занял свое место 6,2-литровый LS3 V8 концерна General Motors

Автомобиль первоначально был оснащен 4-литровым 6-цилиндровым 150-сильным бензиновым мотором. Но в компании TLC 4X4 решили, что этот внедорожник достоин большего. После полной и тщательной реставрации под капотом машины занял свое место 6,2-литровый LS3 V8 концерна General Motors, который работает в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач 4L65e. Подобный тандем можно обнаружить, например, на Chevrolet Corvette C6 или Chevrolet Camaro. Такой мотор способен выдавать "на-гора" более 430 л.с. Помимо установки нового силового агрегата автомобиль получил модернизированную подвеску с использованием компонентов известной австралийской компании OME.

Автомобиль получил модернизированную подвеску с использованием компонентов известной австралийской компании OME

На создание машины ушло 2200 часов кропотливого труда специалистов мастерской. Новинку оценили в $175000, что примерно соответствует стоимости двух новеньких Land Cruiser 300.

На создание машины ушло 2200 часов кропотливого труда специалистов мастерской

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила "юбилейный" пикап Land Cruiser 70 Series.

СШАНовости автомиратюнингновостиавтоToyotaрестомодретровнедорожник