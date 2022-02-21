24 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД заработают в Украине

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С 21 февраля на автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом рассказывает МВД Украины на своей странице в Facebook. Приборы фиксации правонарушений будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение приборов:

г. Киев

ул. Братиславская, 9-Г, в направлении ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, в направлении ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), в направлении ул. Полковника Потехина;

ул. Теодора Драйзера, 4, в направлении ул. Николая Закревского;

Видео дня

ул. Теодора Драйзера, 9, в направлении просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, в направлении просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1, в направлении ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, в направлении ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, в направлении ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, в направлении ул. Коноплянская.

г. Сумы

ул. Героев Крут, 1/3, в направлении ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129, в направлении ул. Прокофьева.

г. Винница

ул. Пирогова, 61, в направлении ул. Константина Василенко.

г. Мукачево

ул. Ивана Франко, 74, в направлении ул. Мира;

ул. Великогорная, 51, в направлении ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область

на 95 км+424 автодороги Н-09, в направлении пгт Буштыно;

на 98 км+824 автодороги Н-09, в направлении с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, в направлении ул. Босоножки;

на 39 км+706 автодороги М-23, в направлении ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, в направлении ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, в направлении ул. Центральная.

Ивано-Франковская область

на 244 км+199 автодороги Н-09, в направлении пгт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, в направлении ул. Грушевского;

на 227 км+233 автодороги Н-09, в направлении с. Татаров.

С понедельника будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях. С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине вступили в силу новые ПДД.