24 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД заработают в Украине
С 21 февраля на автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Об этом рассказывает МВД Украины на своей странице в Facebook. Приборы фиксации правонарушений будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Расположение приборов:
г. Киев
ул. Братиславская, 9-Г, в направлении ул. Крайняя;
просп. Голосеевский, 96, в направлении ул. Маричанская;
просп. Голосеевский, 96 (напротив), в направлении ул. Полковника Потехина;
ул. Теодора Драйзера, 4, в направлении ул. Николая Закревского;
ул. Теодора Драйзера, 9, в направлении просп. Владимира Маяковского;
ул. Теодора Драйзера, 32, в направлении просп. Владимира Маяковского;
ул. Наталии Ужвий, 1, в направлении ул. Новомостицкая;
просп. Правды, 58, в направлении ул. Светлицкого;
ул. Ярослава Ивашкевича, 5, в направлении ул. Приорская;
ул. Автозаводская, 24/1, в направлении ул. Коноплянская.
г. Сумы
ул. Героев Крут, 1/3, в направлении ул. Ивана Сирко;
ул. Кондратьева, 129, в направлении ул. Прокофьева.
г. Винница
ул. Пирогова, 61, в направлении ул. Константина Василенко.
г. Мукачево
ул. Ивана Франко, 74, в направлении ул. Мира;
ул. Великогорная, 51, в направлении ул. Томаша Масарика.
Закарпатская область
на 95 км+424 автодороги Н-09, в направлении пгт Буштыно;
на 98 км+824 автодороги Н-09, в направлении с. Бедевля;
на 33 км+714 автодороги М-23, в направлении ул. Босоножки;
на 39 км+706 автодороги М-23, в направлении ул. Молодежная;
на 0 км+907 автодороги М-23, в направлении ул. Микеша;
на 0 км+694 автодороги Т-07-19, в направлении ул. Центральная.
Ивано-Франковская область
на 244 км+199 автодороги Н-09, в направлении пгт Делятин;
на 240 км+283 автодороги Н-09, в направлении ул. Грушевского;
на 227 км+233 автодороги Н-09, в направлении с. Татаров.
С понедельника будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях. С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине вступили в силу новые ПДД.